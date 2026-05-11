《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.94%，創業板大漲3%，芯片股爆發

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滬深股市大漲，滬指半日收升0.94%報4219.13點，重新企上4200點，創業板指飆3.03%突破3900點，為2015年6月16日以來新高，深成指也升2.13%，科創50創歷史新高。成交放量，兩市本日成交23058億元（人民幣．下同），較上個交易日增3394億元或17%。



芯片半導體爆發，板塊指數漲6.3%，瀾起科技(滬:688008)、長川科技(深:300604)升20%封板。全球投資者繼續追逐科技股，受芯片及其他人工智能相關股票上漲提振，標普500和納指上周五（8日）創下歷史新高，費城半導體指數漲5.51%，刷新歷史新高。據《華爾街日報》報道，蘋果與英特爾達成初步芯片代工協議，由英特爾為部分蘋果裝置生產芯片。報道指，兩家公司談判已持續逾一年，並於近月敲定初步協議。



此外，房地產表現活躍，上實發展(滬:600748)、京投發展(滬:600683)紛紛漲停，萬科A(深:000002)上午收升1.25%。萬科5月12日到期中票首付四成本金展期議案獲持有人會議通過，本次方案包括10萬元的小額兌付；公司並對該期中票提供昆明和武漢兩家項目公司的應收款增信質押擔保。



下跌方面，港口航運概念集體調整。美國總統特朗普嚴詞拒絕伊朗對和平方案的回應，脆弱的停火面臨破裂風險，伊媒報道說，伊朗要求美國支付戰爭賠償，並確認伊朗對霍爾木茲海峽的主權。

《經濟通通訊社11日專訊》