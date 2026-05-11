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11/05/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收升1.08%企穩四千二，創近11年收盤新高

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指11日收漲1.08%報4225.02點，創近11年新高
▷ 滬深兩市成交額超3.5萬億，連續四日破3萬億
▷ 半導體板塊領漲，瀾起科技漲18.5%創新高

　　滬深股市大漲，滬綜指企穩四千二收升1.08%，報4225.02點，創近11年收盤新高；半導體為首的科技股領漲，創業板多拿3.5%，深成指亦收高2.16%。交投活躍，滬深兩市全天成交額超3.5萬億元(人民幣．下同)，為連續四個交易日超3萬億元，較上個交易日放量4903億元或16%，並為今年1月14日以來新高。市場人士分析，大市走強是多重利好疊加，包括經濟數據變好、特朗普即將訪華，以及美股科技股不斷新高。

　　受伊朗戰爭衝擊影響，內地4月通脹再度走高。PPI同比漲幅創近四年新高，CPI同比增幅亦超出市場預期。另外，得益於全球製造業高景氣度以及高油價下的補庫存需求等，4月中國進出口均超預期增長。分析人士預計，電子、汽車等將托舉中國出口增速處於高位，外貿繼續助力中國經濟。

　　盤面上，半導體板塊領漲大市，瀾起科技(滬:688008)收升18.5%，報249.22元，創歷史新高。上周五（8日）美股標普500與納指雙雙創下歷史新高，費城半導體指數單日大漲5.51%，整體半導體產業呈現強勁表現。英特爾（Intel）因取得蘋果芯片代工訂單的初步協議，股價飆升近14%。中美均官宣美國總統特朗普訪華行程，美國官員透露，中國國家主席習近平與特朗普將討論伊朗、台灣、人工智能等議題。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004951.84+1.64　
上證指數4225.02+1.0815843.70
深證成指15899.30+2.1619544.90
創業板指3928.97+3.50　
科創501716.69+4.65　
B股指數286.82+1.251.62
深證B指1170.79-0.530.89

《經濟通通訊社11日專訊》

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