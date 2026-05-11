《Ａ股行情》滬綜指收升1.08%企穩四千二，創近11年收盤新高

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▷ 滬深兩市成交額超3.5萬億，連續四日破3萬億
▷ 半導體板塊領漲，瀾起科技漲18.5%創新高
滬深股市大漲，滬綜指企穩四千二收升1.08%，報4225.02點，創近11年收盤新高；半導體為首的科技股領漲，創業板多拿3.5%，深成指亦收高2.16%。交投活躍，滬深兩市全天成交額超3.5萬億元(人民幣．下同)，為連續四個交易日超3萬億元，較上個交易日放量4903億元或16%，並為今年1月14日以來新高。市場人士分析，大市走強是多重利好疊加，包括經濟數據變好、特朗普即將訪華，以及美股科技股不斷新高。
受伊朗戰爭衝擊影響，內地4月通脹再度走高。PPI同比漲幅創近四年新高，CPI同比增幅亦超出市場預期。另外，得益於全球製造業高景氣度以及高油價下的補庫存需求等，4月中國進出口均超預期增長。分析人士預計，電子、汽車等將托舉中國出口增速處於高位，外貿繼續助力中國經濟。
盤面上，半導體板塊領漲大市，瀾起科技(滬:688008)收升18.5%，報249.22元，創歷史新高。上周五（8日）美股標普500與納指雙雙創下歷史新高，費城半導體指數單日大漲5.51%，整體半導體產業呈現強勁表現。英特爾（Intel）因取得蘋果芯片代工訂單的初步協議，股價飆升近14%。中美均官宣美國總統特朗普訪華行程，美國官員透露，中國國家主席習近平與特朗普將討論伊朗、台灣、人工智能等議題。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4951.84
|+1.64
|上證指數
|4225.02
|+1.08
|15843.70
|深證成指
|15899.30
|+2.16
|19544.90
|創業板指
|3928.97
|+3.50
|科創50
|1716.69
|+4.65
|B股指數
|286.82
|+1.25
|1.62
|深證B指
|1170.79
|-0.53
|0.89
《經濟通通訊社11日專訊》
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