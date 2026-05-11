《Ａ股焦點》稀土永磁概念震盪拉升，天通股份等多股漲停

稀土永磁概念震盪拉升，天通股份(滬:600330)、中稀有色(滬:600259)、有研新材(滬:600206)等多股漲停，華宏科技(深:002645)、宇晶股份(深:002943)升逾7%，北方稀土(滬:600111)、中國稀土(深:000831)漲超4%，包鋼股份(滬:600010)彈近4%。



消息面上，海關數據顯示，中國4月稀土出口5308.6噸，同比增長10.9%。SMM（上海有色網）分析指出，4月稀土市場整體呈價增量減態勢，在下游需求未見明顯改善之前，預計需求偏弱的局面將繼續壓制稀土的市場表現。但從海關出口數據來看，4月稀土出口增長10.9%給稀土價格帶來一定的行業外需支撐。若5月稀土出口數據繼續增長，有望進一步提振市場信心。



分析並認為，5月中旬的中美元首會晤若順利推進，或就經貿及關鍵礦產供應鏈穩定等議題交換意見。考慮到美方對稀土供應鏈安全的關切，相關溝通若取得務實進展，可能為稀土出口環境帶來邊際改善預期，但其影響仍需結合會晤實際成果及後續政策動向謹慎評估。

《經濟通通訊社11日專訊》