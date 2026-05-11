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AH股新聞

11/05/2026 10:37

《中國要聞》天舟十號順利升空，搭載柔性單晶硅電池實驗品將助商業航天等發展

　　天舟十號貨運飛船今早8時許由長征七號遙十一運載火箭發射升空，進入預定軌道，之後將與在軌運行的中國太空站組合體交會對接。此次天舟十號貨運飛船裝載了1套艙外航天服以及航天員在軌駐留消耗品、推進劑、應用實（試）驗裝置等物資，當中包括柔性封裝單晶硅太陽電池樣品。該電池將進行太空環境實驗，為中國商業航天互聯網組網、太空算力及未來太空光伏產業發展提供技術支撐。

　　據《央視新聞》介紹，此次隨天舟十號上行的柔性單晶硅太陽電池，由中國科研團隊歷時三年自主研發。電池原型樣品由科研人員封裝後，放入專用實驗單元送上太空，將安置於中國太空站材料艙外暴露實驗平台，開展空間粒子輻照、紫外輻照、原子氧侵蝕等空間綜合極端環境下的暴露實驗。

　　科研人員將對照地面模擬實驗與在軌前後性能數據，校驗地面實驗模型與太空真實環境的匹配度，摸清電池性能的衰減規律。

　　據了解，相較於當前航天主流的砷化鎵電池，這款柔性單晶硅電池輕薄可捲曲、重量可控，每平方米不足一公斤，運載成本更低，造價僅為砷化鎵電池的十分之一。
《經濟通通訊社11日專訊》

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