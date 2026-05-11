《兩岸關係》王滬寧在京會見國民黨副主席張榮恭，籲加強兩岸文化交流、深化融合發展

「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」今明兩天在北京登場，國民黨副主席張榮恭代表國民黨出席。據《新華社》報道，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧今日在北京會見張榮恭和第三屆海峽兩岸中華文化峰會兩岸文化界人士代表。王滬寧表示，要加強兩岸文化交流，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，實現兩岸同胞心靈契合；要推動中華文化創新發展，增強實現中華民族偉大復興的精神力量。



王滬寧並強調，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂、「去中國化」，堅定守護中華民族共同家園。兩岸青年要樹立正確歷史觀、民族觀、國家觀，為中華民族美好未來貢獻青春力量。



張榮恭表示，兩岸人民都受中華文化薰陶，都是中國人、是一家人。兩岸同屬一個中國，兩岸關係和平發展離不開民族認同和政治互信，要在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，共同傳承、弘揚、發展中華文化，致力和平、奮鬥、民族復興。



據國民黨公布的張榮恭發言全文，張榮恭還強調，「兩岸雙方的法律和體制，都用一個中國架構定位兩岸關係，不是國與國關係，這是非常清楚的現實。只要把這個現實用起來，兩岸雙方的協商機制動起來，才會有政治基礎」。

《經濟通通訊社11日專訊》