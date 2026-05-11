《Ａ場新股》國儀量子科創板IPO過會，擬籌11.69億元

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上交所網站顯示，科創板擬上市企業國儀量子技術（合肥）股份有限公司的首發申請獲得上市委會議通過。



國儀量子於2016年12月成立，脫胎於中國科學技術大學微觀磁共振重點實驗室。公司IPO申請於2025年12月10日獲得受理。招股書顯示，公司專注於高端科學儀器的研發，面向量子科技、材料科學、化學化工、生物醫藥、先進製造等多個領域，形成了量子信息技術與自旋共振、電子顯微鏡、隨鑽測量、氣體吸附分析等業務板塊。此次IPO，公司擬募資11.69億元（人民幣．下同），用於高端科學儀器產業化項目、量子技術發展研究院建設項目、應用中心網絡建設項目。



2023年至2025年，國儀量子的主營業務收入分別為3.90億元、4.84億元和6.63億元。以此計算，國儀量子近三年主營業務收入的複合增長率接近30%。不過，公司淨利潤持續虧損，扣非淨利潤分別為-1.69億元、-1.04億元萬元、-1887.8萬元。儘管虧損幅度有所收窄，但公司仍未實現扭虧為盈，截至2025年末，合併報表未分配利潤為-3.60億元，存在大額未彌補虧損。



持續虧損背後，是國儀量子高昂的研發成本和銷售費用。2023年至2025年，國儀量子的研發投入分別為1.31億元、1.16億元、1.11億元。為了打開市場，同期銷售費用從0.75億元增至1.2億元，增幅達60%，絕對值已反超研發費用。

《經濟通通訊社11日專訊》