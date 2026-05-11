【聚焦數據】內地4月CPI增1.2%優於預期，PPI增幅擴至2.8%大勝預期

國家統計局公布，4月全國居民消費價格指數(CPI)按年上漲1.2%，優於市場預期的升0.9%，升幅較3月擴大0.2個百分點。其中，城市上漲1.2%，農村上漲1%；食品價格下降1.6%，非食品價格上漲1.8%；消費品價格上漲1.4%，服務價格上漲0.9%。首四個月平均全國居民消費價格按年上漲0.9%。



4月全國居民消費價格按月上漲0.3%，由3月的降0.7%轉正。其中，城市上漲0.3%，農村上漲0.1%；食品價格下降1.6%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格上漲0.1%，服務價格上漲0.5%。



*4月PPI同比漲幅創2022年7月以來新高*



4月全國工業生產者出廠價格(PPI)按年上漲2.8%，大勝市場預期的升1.6%，為連續第二個月上漲，漲幅較3月擴大2.3個百分點，並創2022年7月以來新高；按月升1.7%，升幅較3月擴大0.7個百分點。



工業生產者購進價格按年上漲3.5%，按月上漲2.1%。首四個月平均工業生產者出廠價格按年上漲0.2%，工業生產者購進價格上漲0.5%。

《經濟通通訊社11日專訊》