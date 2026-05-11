  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

11/05/2026 09:36

【聚焦數據】內地4月CPI增1.2%優於預期，PPI增幅擴至2.8%大勝預期

　　國家統計局公布，4月全國居民消費價格指數(CPI)按年上漲1.2%，優於市場預期的升0.9%，升幅較3月擴大0.2個百分點。其中，城市上漲1.2%，農村上漲1%；食品價格下降1.6%，非食品價格上漲1.8%；消費品價格上漲1.4%，服務價格上漲0.9%。首四個月平均全國居民消費價格按年上漲0.9%。

　　4月全國居民消費價格按月上漲0.3%，由3月的降0.7%轉正。其中，城市上漲0.3%，農村上漲0.1%；食品價格下降1.6%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格上漲0.1%，服務價格上漲0.5%。

*4月PPI同比漲幅創2022年7月以來新高*

　　4月全國工業生產者出廠價格(PPI)按年上漲2.8%，大勝市場預期的升1.6%，為連續第二個月上漲，漲幅較3月擴大2.3個百分點，並創2022年7月以來新高；按月升1.7%，升幅較3月擴大0.7個百分點。

　　工業生產者購進價格按年上漲3.5%，按月上漲2.1%。首四個月平均工業生產者出廠價格按年上漲0.2%，工業生產者購進價格上漲0.5%。
《經濟通通訊社11日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第三個月，特朗普訪華前指伊朗戲弄美國，...

11/05/2026 09:32

中東戰火

說說心理話

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區