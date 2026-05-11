招商證券(06099)董事長兼執董霍達辭任，執董兼總裁朱江濤代行董事長職責

招商證券(06099)(滬:600999)公布，霍達已提出辭任董事長、執行董事及法定代表人等職務，自上周五(8日）起生效。



該集團指，他辭任後，在選舉產生新任董事長之前，由執行董事、總裁朱江濤代行董事長及法定代表人職責。至於霍達因工作變動原因而辭任，他確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關的其他事宜須股東及債權人垂注。霍達的辭任不會影響董事會及該集團的運作。

《經濟通通訊社11日專訊》