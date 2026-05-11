《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(8日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|海光信息
|(688041)
|3845.83
|瀾起科技
|(688008)
|2511.40
|寒武紀
|(688256)
|2286.61
|中天科技
|(600522)
|1916.19
|亨通光電
|(600487)
|1809.05
|兆易創新
|(603986)
|1538.20
|長電科技
|(600584)
|1468.64
|紫金礦業
|(601899)
|1451.48
|中國船舶
|(600150)
|1291.88
|芯原股份
|(688521)
|1261.11
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|6671.60
|中際旭創
|(300308)
|2680.34
|東山精密
|(002384)
|2412.09
|勝宏科技
|(300476)
|2317.10
|光迅科技
|(002281)
|2302.49
|新易盛
|(300502)
|2203.39
|立訊精密
|(002475)
|2128.50
|天孚通信
|(300394)
|1985.86
|陽光電源
|(300274)
|1595.99
|大族激光
|(002008)
|1547.08
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》
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