《駐京專電》人行報告：維護金融市場平穩運行，關注輸入型通脹

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人行發布首季中國貨幣政策執行報告。報告提出，把握好政策實施的力度、節奏和時機，加強貨幣財政政策協同配合，暢通貨幣政策傳導機制，促進經濟穩定增長和物價合理回升。拓展豐富中央銀行宏觀審慎和金融穩定功能，完善宏觀審慎和金融穩定管理工具箱，維護金融市場平穩運行。



報告指出，近期中東地緣政治事件引起國際原油和部分大宗商品價格上行，對當前中國物價指標回升有一定作用，但外部輸入型通脹對國內經濟運行的影響需要密切關注。



*增強外匯市場韌性，防範匯率超調風險*



報告稱要堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，綜合施策，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



報告強調，下階段，會精準有效實施適度寬鬆的貨幣政策，著力擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，增強經濟發展內生動力，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭。堅定不移走中國特色金融發展之路，進一步深化金融改革和高水平對外開放，加快建設金融強國，完善中央銀行制度，構建科學穩健的貨幣政策體系和覆蓋全面的宏觀審慎管理體系，暢通貨幣政策傳導機制。



*增加支農支小再貸款額度，單設1萬億元民企再貸款*



報告還稱，完善結構性貨幣政策工具並加大支持力度，進一步助力經濟結構轉型優化。合併使用支農支小再貸款與再貼現額度，增加支農支小再貸款額度5000億元(人民幣．下同)，單設1萬億元民營企業再貸款。增加科技創新和技術改造再貸款額度4000億元，將研發投入水平較高的民營中小企業等納入支持領域。合併設立科技創新與民營企業債券風險分擔工具。拓展碳減排支持工具、服務消費與養老再貸款支持領域。



靈活運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆，引導金融總量合理增長、信貸均衡投放，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。



進一步完善利率調控框架，強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督，降低銀行負債成本，引導金融機構提高利率定價能力，促進社會綜合融資成本低位運行。持續深化明示企業貸款綜合融資成本工作。拓展豐富中央銀行宏觀審慎和金融穩定功能，完善宏觀審慎和金融穩定管理工具箱，維護金融市場平穩運行，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》