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AH股新聞

12/05/2026 09:20

《駐京專電》人行：支持更多民營科技型企業、民營股權投資機構發債融資

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 人行發布2026年第一季度貨幣政策執行報告
▷ 支持民營科技型企業及股權投資機構發債融資
▷ 歡迎境外主體發行熊貓債券，推進人民幣國際化

　　人行昨晚發布《2026年第一季度中國貨幣政策執行報告》。《報告》指出，要加快金融市場制度建設和高水平對外開放。持續增強債券市場功能和服務實體經濟能力。高質量建設和發展債券市場「科技板」，用好科技創新與民營企業債券風險分擔工具，支持更多民營科技型企業、民營股權投資機構發債融資。

*歡迎更多符合條件境外主體發行熊貓債券*

　　《報告》並稱，要推動公司債券法制建設。加快多層次債券市場發展，持續推進櫃台債券業務擴容和規範發展。持續規範發行定價、承銷做市等行為，加強重點領域和行業風險監測。歡迎更多符合條件的境外主體發行熊貓債券。推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平。開展跨境貿易投資高水平開放試點。優化直接投資、境外貸款跨境資金管理，進一步擴大人民幣在跨境貿易和投資中的使用，深化對外貨幣合作，發展人民幣離岸市場。

　　《報告》還在「行業分析」部分指出，金融體系持續加大對人工智能等科技型企業的融資支持。展望未來，人工智能行業將為經濟高質量發展注入更多動能。一是技術迭代持續加速。隨著多模態、強邏輯推理等關鍵技術不斷突破，國產大模型性能有望進一步提升。二是產業融合向縱深發展。人工智能將深度融入智能制造、金融、醫療、交通等關鍵領域，推動傳統產業全流程智能化重構。三是國際市場空間持續拓展。國內人工智能企業在東南亞、中東等新興市場落地應用項目，產品與服務出海步伐進一步加快，國際競爭力穩步提升。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

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