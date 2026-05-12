《駐京專電》人行：支持更多民營科技型企業、民營股權投資機構發債融資

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人行昨晚發布《2026年第一季度中國貨幣政策執行報告》。《報告》指出，要加快金融市場制度建設和高水平對外開放。持續增強債券市場功能和服務實體經濟能力。高質量建設和發展債券市場「科技板」，用好科技創新與民營企業債券風險分擔工具，支持更多民營科技型企業、民營股權投資機構發債融資。



*歡迎更多符合條件境外主體發行熊貓債券*



《報告》並稱，要推動公司債券法制建設。加快多層次債券市場發展，持續推進櫃台債券業務擴容和規範發展。持續規範發行定價、承銷做市等行為，加強重點領域和行業風險監測。歡迎更多符合條件的境外主體發行熊貓債券。推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平。開展跨境貿易投資高水平開放試點。優化直接投資、境外貸款跨境資金管理，進一步擴大人民幣在跨境貿易和投資中的使用，深化對外貨幣合作，發展人民幣離岸市場。



《報告》還在「行業分析」部分指出，金融體系持續加大對人工智能等科技型企業的融資支持。展望未來，人工智能行業將為經濟高質量發展注入更多動能。一是技術迭代持續加速。隨著多模態、強邏輯推理等關鍵技術不斷突破，國產大模型性能有望進一步提升。二是產業融合向縱深發展。人工智能將深度融入智能制造、金融、醫療、交通等關鍵領域，推動傳統產業全流程智能化重構。三是國際市場空間持續拓展。國內人工智能企業在東南亞、中東等新興市場落地應用項目，產品與服務出海步伐進一步加快，國際競爭力穩步提升。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》