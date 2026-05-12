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AH股新聞

12/05/2026 09:29

《駐京專電》國辦印發今年立法工作計劃，部署加快推進人工智能健康發展

　　國務院辦公廳日前印發《國務院2026年度立法工作計劃》。《計劃》對加快推進人工智能健康發展綜合性立法作出部署，對進一步全面深化改革、加快政府職能轉變、發展新質生產力、維護國家安全、加強涉外法治、高質量加快推進國防和軍隊現代化急需等立法項目，作了概括性安排。

　　《計劃》圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制、加快構建新發展格局，列明金融法草案、招標投標法修訂草案，制定全國統一大市場建設條例等。圍繞加強法治政府建設、優化法治化營商環境，修訂行政覆議法實施條例、行政法規制定程序條例等。

　　同時，圍繞加快高水平科技自立自強、激發全民族文化創新創造活力，列明教師法修訂草案，修訂互聯網信息服務管理辦法等。圍繞加大保障和改善民生力度、加快經濟社會發展全面綠色轉型，列明道路交通安全法修訂草案，制定供水條例，修訂藥品管理法實施條例等。

　　此外，圍繞推進國家安全體系和能力現代化、建設更高水平平安中國，列明防震減災法修訂草案，制定生產安全事故隱患排查治理條例等。圍繞加強涉外法治體系和能力建設、服務擴大高水平對外開放，列明海關法修訂草案，制定國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定，修訂進出口貨物原產地條例等。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

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