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AH股新聞

12/05/2026 10:51

《駐京專電》交通部處罰達飛海運等9家國際航運公司及7家無船承運業務經營者

　　交通運輸部公布，處罰9家國際集裝箱班輪運輸公司和7家無船承運業務經營者，包括法國達飛海運集團、阿聯酋航運有限公司、長榮海運（亞洲）有限公司等。

　　2025年8月、9月、11月，交通運輸部分別在廣州、青島、寧波口岸組織對國際集裝箱班輪運輸公司和無船承運業務經營者的運價備案執行情況開展了檢查，共發現9家國際集裝箱班輪運輸公司、7家無船承運業務經營者（名單後附）存在未履行運價備案手續或實際執行運價與備案價格不一致等違規行為，對企業實施了行政處罰，並對違規情節嚴重的企業進行了約談。

　　下一步，交通部及經部方授權的省級交通運輸主管部門將加大對企業運價備案執行情況的檢查力度，依法糾正違規行為。

被罰國際集裝箱班輪運輸公司

1法國達飛海運集團
2德翔海運新加坡股份有限公司
3萬海航運（新加坡）有限公司
4森羅商船株式會社
5阿聯酋航運有限公司
6長榮海運（亞洲）有限公司
7赫伯羅特股份公司
8地中海航運公司
9海洋網聯船務有限公司


被罰無船承運業務經營者
1匯利達國際貨運代理（廣州）有限公司
2中航獅威國際貨運代理有限公司青島分公司
3旭達國際貨運代理（上海）有限公司青島分公司
4海程邦達國際物流有限公司
5寧波港東南物流集團有限公司
6上海羅賓升國際貨運有限公司寧波分公司
7寧波美航物流有限公司

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

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