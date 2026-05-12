《駐京專電》全國人大常委會今年立法計劃出爐，金融領域立法加快

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全國人大常委會2026年度立法工作計劃在中國人大網公開。計劃顯示，今年繼續審議的法律案共有15件，初次審議的法律案有19件，金融領域立法預計將是今年重點。《計劃》明確加快金融領域立法，制定金融法、金融穩定法，修改銀行業監督管理法、中國人民銀行法，並注重加強金融領域其他立法修法研究論證工作。計劃還列舉了包括制定電信法、消費稅法在內的多項預備審議項目。



*金融法公開徵意見，金融穩定法有望今年提審議*



關於金融法，今年3月20日，司法部、中國人民銀行、金監總局、中證監、國家外匯局在網站公布《中華人民共和國金融法（草案）》，向社會公開徵求意見。金融穩定法方面，該法律草案在歷經2022年12月、2024年6月全國人大常委會兩次審議後，有望在今年提請立法機關繼續審議。



計劃還透露了更多經濟方面的立法動向，比如提到今年將繼續修改企業破產法。企業破產法在頒布近20年後，於2025年啟動了首次大修。去年公布的企業破產法修訂草案在現行法律12章136條的基礎上，實質新增和修改160餘條，引入多項新制度，包括為小微企業量身定制破產程序、明確為企業債務承擔連帶責任的自然人股東可清理債務等，備受業界關注。



*修改企業國有資產法，招標投標法提修訂日程*



今年還將修改企業國有資產法。4月27日，企業國有資產法修訂草案提請全國人大常委會會議進行了首次審議，草案修改71條、新增32條，共九章109條，對現行法作了全面修改。此外，國有資產法的制定預計在年內將有新進展，去年12月，國有資產法草案提請十四屆全國人大常委會第十九次會議進行了首次審議。



自2000年1月1日起實施的招標投標法也被提上修訂日程。今年2月6日召開的國務院常務會議討論並原則通過《中華人民共和國招標投標法（修訂草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議指出，要以本次修法為契機，改革完善招標投標體制機制，破除隱性壁壘，改進評標辦法，提高工作透明度，嚴厲打擊違法活動。



計劃還提出今年將修改商標法、註冊會計師法、政府採購法、價格法、農業法、稅收徵收管理法等。計劃亦列出了一些預備審議項目，包括制定不動產登記法、電信法、消費稅法等，修改商業銀行法、鐵路法、律師法、旅遊法、節約能源法、國家賠償法等。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》