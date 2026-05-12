  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

12/05/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
瀾起科技(688008)5028.16
海光信息(688041)3532.04
寒武紀(688256)3459.61
藥明康德(603259)2900.52
恒瑞醫藥(600276)2622.05
工業富聯(601138)2495.39
紫金礦業(601899)2455.46
中天科技(600522)2429.81
兆易創新(603986)2293.96
亨通光電(600487)1738.27

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)6726.05
新易盛(300502)5617.86
寧德時代(300750)4435.33
立訊精密(002475)3345.13
光迅科技(002281)2921.42
東山精密(002384)2844.17
北方華創(002371)2776.17
天孚通信(300394)2527.84
勝宏科技(300476)2175.21
陽光電源(300274)1872.20

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇？】美國再公開疑似外星人檔案，你認為這些UFO事件是否屬實？美方公開相關檔案是否有意淡化國內其他爭議？► 立即投票

上一篇新聞︰12/05/2026 17:44  《提振內房》中指院：上市房企淨利潤均值連續四年為負，惟虧損額有所收窄

其他
More

12/05/2026 18:08  《華為動向》廣汽華為合作啟境汽車據報完成10億增資，寧德時代等參投

12/05/2026 17:56  《中國要聞》市監總局附條件批准騰訊收購喜馬拉雅股權案，要求作出五項承諾

12/05/2026 17:48  《行業數據》4月汽車經銷商綜合庫存系數同比上升34%，庫存總量約260萬輛

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從中方反制措施，看中美峰會經貿博弈前景

12/05/2026 18:12

大國博弈

美伊談判不過是特朗普的獨角戲

12/05/2026 15:25

中東戰火

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區