《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瀾起科技
|(688008)
|5028.16
|海光信息
|(688041)
|3532.04
|寒武紀
|(688256)
|3459.61
|藥明康德
|(603259)
|2900.52
|恒瑞醫藥
|(600276)
|2622.05
|工業富聯
|(601138)
|2495.39
|紫金礦業
|(601899)
|2455.46
|中天科技
|(600522)
|2429.81
|兆易創新
|(603986)
|2293.96
|亨通光電
|(600487)
|1738.27
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|6726.05
|新易盛
|(300502)
|5617.86
|寧德時代
|(300750)
|4435.33
|立訊精密
|(002475)
|3345.13
|光迅科技
|(002281)
|2921.42
|東山精密
|(002384)
|2844.17
|北方華創
|(002371)
|2776.17
|天孚通信
|(300394)
|2527.84
|勝宏科技
|(300476)
|2175.21
|陽光電源
|(300274)
|1872.20
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》
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