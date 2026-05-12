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12/05/2026 08:26

《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行稱精準有效實施適度寬鬆幣策

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 特朗普應習近平邀請5月13-15日訪華
▷ 人行發布2026年Q1貨幣政策報告提適度寬鬆
▷ 4月CPI同比漲1.2%、PPI同比漲2.8%

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

應習近平邀請，特朗普將對中國進行國事訪問
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
應國家主席習近平邀請，美國總統特朗普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。外交部發言人郭嘉昆11日在例行記者會上介紹此訪具體安排和中方期待。

人行一季度貨幣政策執行報告提出，加強政策協同配合
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行11日發布2026年第一季度中國貨幣政策執行報告。報告提出，把握好政策實施的力度、節奏和時機，加強貨幣財政政策協同配合，暢通貨幣政策傳導機制，促進經濟穩定增長和物價合理回升。拓展豐富中央銀行宏觀審慎和金融穩定功能，完善宏觀審慎和金融穩定管理工具箱，維護金融市場平穩運行。

4月份CPI溫和回升，PPI漲幅擴大
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局5月11日發布數據顯示，4月份，受國際原油價格變動和假期出行需求增加影響，居民消費價格指數(CPI)環比上漲0.3%，同比上漲1.2%，CPI連續三個月同比漲幅在1.0%及以上，穩在「1時代」。工業生產者出廠價格指數(PPI)環比上漲1.7%，同比上漲2.8%，漲幅比上月均有所擴大。


《上海證券報》

人行：精準有效實施適度寬鬆的貨幣政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行11日發布的2026年第一季度中國貨幣政策執行報告明確提出，將精準有效實施適度寬鬆的貨幣政策，著力擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，增強經濟發展內生動力，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭。

CPI溫和回升，PPI漲幅擴大，4月物價整體走勢向好
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局5月11日發布數據顯示：4月，CPI同比上漲1.2%，環比由降轉漲；PPI同比上漲2.8%，漲幅顯著擴大。受訪專家認為，CPI溫和回升，物價整體走勢向好。在國內供需關係改善、外部輸入性因素以及低基數效應等因素作用下，下一階段，物價整體將延續企穩回升態勢。

董秘角色的「破」與「立」
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近期正式出台的《上市公司董事會秘書監管規則》從制度層面為董秘構建起權責對等、保障有力、邊界清晰的履職環境。董秘群體的處境能否就此扭轉，讓他們從尷尬的「夾心層」，真正成長為權威、專業的公司治理「守門人」。


《證券時報》

人行：精準有效實施適度寬鬆的貨幣政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
11日，中國人民銀行發布《2026年第一季度中國貨幣政策執行報告》，明確下階段將精準有效實施適度寬鬆的貨幣政策，著力擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，增強經濟發展內生動力，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭。

4月CPI保持溫和回升，PPI漲幅擴大
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局5月11日公布數據顯示，4月份居民消費價格指數(CPI)、工業生產者出廠價格指數(PPI)呈現同步回升態勢。其中，CPI環比由上月下降0.7%轉為上漲0.3%，高於季節性水平0.4個百分點；同比上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，連續3個月漲幅在1.0%及以上。PPI同比3月由降轉漲，在結束連續41個月下行態勢後，4月同比漲幅進一步擴大2.3個百分點至2.8%。

134家企業入表38.6億元，數據資產化駛入快車道
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
A股上市公司數據資源入表的最新成績單出爐。截至5月7日，A股5000多家上市公司中，有134家公司披露了數據資源入表相關事項，合計入表金額達38.6億元人民幣。相較於2024年，入表企業數量增長35.3%，入表金額增幅達到76.4%，兩項核心指標均保持較快增長。

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