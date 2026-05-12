《鍾之日記》市場觀望峰會，恒指震盪收跌

5月12日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場等候中美元首峰會，隔晚美股靠穩，港股今早輕微高開後反覆向好。大型科技股業績將陸續出爐，科網股個別發展，快手(01024)正評估擬議重組可靈AI業務方案，股價一度炒高，不過大市午後跟隨A股回調，恒生指數全日跌58點或0.2%，報26347點，主板成交超過2626億元。



*滬指跌0.25%，兩市成交再次突破3萬億*



市場關注即將登場的中美元首會晤，滬綜指今日盤中一度升至4230點近11年高位後遇獲利回吐，全日收低0.25%報4214.49點，深成指也跌0.47%，創業板指升0.15%。滬深兩市全日成交3.24萬億元人民幣，為連續五個交易日超3萬億元人民幣，較上個交易日縮量2962億元人民幣或8.4%。



美國總統特朗普將於5月13日至15日訪華。官媒《人民日報》今日發表社評文章表示，中美雙方應該多算大帳、多看長遠，讓經貿繼續成為中美關係的「壓艙石」和「推進器」，不斷打開新的合作空間。外媒引述美國官員、分析師等認為，中美可能在元首峰會上就農業問題達成協議，擴大北京對穀物和肉類的採購；但預計不會出現超過去年10月協議承諾的大豆新增採購。



盤面上，光通訊概念逆市走強，通光線纜(深:300265)、石英股份(滬:603688)等多股漲停；電力股全日強勢，華電遼能(滬:600396)升停；英偉達新一代AI芯片即將量產，半導體板塊繼續走高，指數收漲0.9%。另外，雞肉及豬肉股跌幅靠前，華統股份(深:002840)跌停；航空航天、稀土概念均走低。



*快手擬分拆可靈上市，股價升約2%*



據《The Information》引述消息人士報道，快手(01024)計劃將其人工智能視頻部門可靈AI分拆上市，預計明年進行首次公開募股。據悉，快手已與潛在投資者就可靈AI的首次公開募股前融資進行談判，尋求基於2027年第一季度預計約13億美元年度經常性收入的200億美元估值。



受消息刺激，快手早盤高開近一成，報56.7元，創近一個月新高；最終全日升幅收窄至1.9%，報52.6元。



快手午間公告稱，為了進一步利用外部財務資源，公司董事會正在評估擬議重組可靈AI之相關資產及業務的方案，其中或涉及引入外部融資。快手表明，上述擬議方案仍處於初步階段，公司尚未就此簽署任何最終協議，概不保證該等擬議方案將會進行。



摩根士丹利指出，倘若分拆上市最終實現，將為快手釋放顯著價值，因市場通常給純AI公司更高的估值倍數。大摩稱，相關報道指可靈目標估值為200億美元，明顯高於該行此前對快手分部估值下可靈60億美元的估值。考慮該交易計算，快手的股價應在68元。



花旗發表研報表示，快手作為行業領導者，以及市場對AI股的強烈情緒，分拆能釋放可靈的價值。該行並援引數據指出，可靈的手機應用收入動能近期已回升，主要由美國市場帶動，相信下一個重大更新可能會在6月6日或之前發布，即可靈發布一周年之際。



據快手財報，可靈AI去年12月收入突破2000萬美元，年化收入運行率(ARR)為2.4億美元。快手首席執行官程一笑曾表示，今年1月可靈AI的ARR已達3億美元，公司非常有信心今年實現超過100%的按年增長。



*大摩下調盈利預測，泡泡瑪特挫2.7%*



大摩稱LABUBU熱度退減，下調泡泡瑪特(09992)未來三年盈利預測，並將其目標價由278元下調至247元，泡泡瑪特應聲下跌2.7%，收報162.9元。



大摩發表報告指，考慮到泡泡瑪特及LABUBU的社交媒體熱度降溫，將2026-2028年海外銷售下調18%-19%，導致營收預測下調9%-10%。目前預計2026-2028年銷售分別增長13%/18%/16%。雖然上述數字低於公司2026年增長20%的目標，但已高於市場樂觀預期的約10%增長，以及悲觀預期的持平甚至下跌。



大摩同時大幅下調泡泡瑪特海外線上銷售預測，2026-2028年下調30%-35%，線下銷售則僅輕微下調。整體而言，該行預計2026年泡泡瑪特海外銷售按年減1%，內地銷售則維持23%增長預測。



潮玩銷售見疲軟之際，泡泡瑪特決定跨界「撈」茶飲。《新浪科技》報道，泡泡瑪特旗下甜品品牌POP BAKERY首間直營門店將於河北秦皇島阿那亞開業，並首度增設茶飲產品，未來或推自營茶飲與咖啡產品。



泡泡瑪特據報已在招聘平台啟動POP BAKERY店長招聘，月薪為1萬至1.5萬元人民幣，亦為阿那亞首店招募甜品副店長、甜品後廚領班、烘焙領班等。阿那亞官方客服確認門店已在裝修，但未公布具體開業時間。



POP BAKERY自成立以來正加速擴張，自2月起，快閃車陸續落地青島、成都、南京、深圳等城市。截至昨日(5月11日)，POP BAKERY在全國已擁有21間主題甜品快閃點，長春門店亦在籌備之中。此次跨界茶飲，是泡泡瑪特IP商業化的又一重要嘗試，引發市場對潮玩餐飲融合模式的關注。



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