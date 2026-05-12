【大國博弈】移遠通信被列入涉軍中企名單，否認指控並起訴美國五角大樓

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據《路透》報道，中國無線設備製造商移遠通信(滬:603236)因被列入涉軍中企名單，於本周一（11日）起訴美國五角大樓。今年1月，五角大樓將移遠通信列入與中國軍方存在合作關係的企業名單，但移遠通信強烈否認這一指控，並表示此舉已對公司造成嚴重的經濟損害。



移遠通信在起訴狀中表示：公司從未、亦不會以任何形式支持中國軍方或中國國防工業基地。公司純粹設計及生產民用技術，供全球的個人及企業使用。移遠通信在向華盛頓聯邦地區法院提交的訴狀中稱，公司生產的產品包括車載信息娛樂系統，以及其他智能聯網電子設備的蜂窩模塊和天線等。



報道指出，被列入美國涉軍中企名單可能導致企業無法獲得美國特定合同、補貼和參與其他相關項目。美國政府近期持續擴大對中國科技企業的打壓力度，並正考慮禁止部分目前仍獲准在美銷售的中國設備。



*多家中企要求從名單中除名*



今年3月，移遠通信的律師致函五角大樓，披露其一名主要美國供應商對移遠通信被列入名單表達關切，並決定終止與移遠通信的合作關係。移遠通信在信中指出，此次業務中斷「不僅將令移遠通信蒙受重大收入損失，更將波及美國汽車行業眾多下游供應商及製造商」。



多家中國企業已提起訴訟，尋求從五角大樓的名單中除名。中國最大的閃存芯片製造商長江存儲已於去年12月就其被列入該名單一事提起訴訟。去年9月，美國地區法官保羅．弗里德曼駁回了中國無人機製造商大疆要求將其從美國國防部名單中除名的請求。去年7月，弗里德曼亦在涉及中國激光雷達製造商禾賽科技(02525)的案件中裁定政府勝訴，禾賽科技此前同樣就被列入五角大樓名單一事提起訴訟。

《經濟通通訊社12日專訊》