《中國要聞》上海公檢法機關：集中打擊拒不執行判決等行為，為期一年

上海市高級人民法院、上海市人民檢察院、上海市公安局聯合發布通告，決定自2026年5月起，在全市範圍內開展為期一年的集中打擊拒不執行判決、裁定犯罪行為專項行動，依法嚴懲抗拒執行、規避執行、妨礙執行等違法行為。



根據通告，凡在上海法院有執行案件但未履行生效法律文書確定義務的被執行人，應主動向人民法院如實申報財產，主動履行義務。對任何抗拒、規避、妨礙執行的行為，人民法院將依法採取罰款、拘留、納入失信被執行人名單等懲戒措施；構成犯罪的，依法追究刑事責任。



*隱藏、轉移財產等致判決無法執行，移送公安立案偵查*



通告強調，對被執行人隱藏、轉移、故意毀損財產或無償轉讓財產、以明顯不合理的低價轉讓財產，致使判決、裁定無法執行的；協助執行義務人接到人民法院協助執行通知書後，拒不協助執行，致使判決、裁定無法執行的；擔保人或者被執行人隱藏、轉移、故意毀損或轉讓已向人民法院提供擔保的財產，致使判決、裁定無法執行的等涉嫌構成犯罪的情形，人民法院將移送公安機關立案偵查。



通告並敦促，所有尚未履行義務的被執行人，務必及時履行生效法律文書確定的義務。人民法院將秉持善意文明執行理念，對誠信困境中的企業或個人依法給予履行寬限、分批履行等合理空間，努力促成執行和解，助力企業恢復生機，共同破解欠薪、三角債等治理難題。

《經濟通通訊社12日專訊》