《中國監管》網信辦：抖音、快手等12平台帶頭，5月底前短視頻內容標註功能上線

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中央網信辦網站今日發文稱，為治理短視頻內容來源不清、真假難辨、混淆視聽等突出問題，今年以來，中央網信辦全面部署推進規範短視頻內容標註工作。1月起，指導抖音、快手(01024)、騰訊(00700)、小紅書、嗶哩嗶哩(09626)、微博(09898)、淘寶、京東(09618)、拼多多、支付寶、美團(03690)、百度(09888)等12家平台先行先試，完善內容標註標籤，對內容標註功能進行優化和測試。與此同時，各省級網信部門同步指導屬地其他網站平台，做好工作準備。



近日，12家平台帶頭，全行業統一步調，全面啟動規範短視頻內容標註工作，將於5月底前，陸續完成內容標註標籤完善，以及內容標註功能優化上線。同時，各網站平台開展應標未標短視頻整治，針對應標未標的短視頻，在控增量的同時，對存量內容進行清理整改。考慮到短視頻增量和存量巨大，清理整治工作將持續推進，力爭年底前取得明顯成效。



*發布短視頻必須按內容類型選擇「必選標籤」*



中央網信辦表示，經總結12家平台試行經驗，各地各網站平台要全面推進落實三項工作：一是網站平台必須為用戶提供6類「必選標籤」，包括「含有虛構演繹內容」、「含有AI生成內容」、「含有營銷信息」、「內容為轉載」、「內容為個人觀點」和「無需標註」，並可根據自身實際提供其他「可選標籤」。二是將內容標註設為短視頻發布必經環節，發布者必須從「必選標籤」中選擇一項，才能發布短視頻。三是對新增短視頻標註情況加強審核，對存量短視頻進行分批回溯，對未規範標註的進行補標或糾正，並對相關發布者進行教育警示，推動實現短視頻內容應標盡標。

《經濟通通訊社12日專訊》