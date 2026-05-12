  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

12/05/2026 08:35

【習特會】白宮官員：特朗普已邀馬斯克、庫克等企業高管陪同赴華

　　美國總統特朗普將於本周三（13日）起，對中國展開為期三天的國事訪問。據白宮官員透露，特朗普已邀請包括特斯拉(Tesla)(US.TSLA)行政總裁馬斯克(Elon Musk)、蘋果公司(US.AAPL)行政總裁庫克(Tim Cook)、貝萊德集團(US.R)行政總裁芬克(Larry Fink)，和波音公司(US.BA)舵手奧爾特貝格(Kelly Ortberg)在內的多家美國大型企業高管，陪同他赴華訪問。

　　預料加入特朗普代表團與中國國家主席習近平會晤的美企高層，還包括黑石集團(US.BX)、嘉吉公司(YS.CARG)、花旗集團(US.C)、通用電氣航空航天公司(US.GE)、高盛集團(US.GS)、萬事達卡(US.MA)、Meta(US.META)、美光科技(US.MU)、高通(US.QCOM)及Visa公司(US.V)的主管。

　　《路透》引述知情人士表示，英偉達(Nvidia)(US.NVDA)行政總裁黃仁勳並未受邀，不會在本周前往北京。該消息人士還稱，白宮此次訪華更側重於農業和民用航空事務，例如波音飛機的訂單。
《經濟通通訊社12日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

美伊談判不過是特朗普的獨角戲

12/05/2026 15:25

中東戰火

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區