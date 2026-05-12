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AH股新聞

12/05/2026 14:53

【中東戰火】中東局勢影響，中國硫磺價格狂飆

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中国硫磺价格涨80%，5月基准价7300元/吨，库存降
▷ 硫酸价格涨至1950-2100元/吨，出口暂停至2026年底
▷ 中东局势及国内供需缺口影响硫磺供应

　　隨著油價上漲，作為煉油副產物的硫磺價格也在飆漲。據《央視財經》報道，受中東局勢影響，今年至今中國硫磺價格漲幅約為80%，基準價在5月6日創下每噸7300元(人民幣．下同)的歷史新高，至11日仍維持每噸7250元的高位。同時，硫磺的到港量和庫存在持續下降。

　　報道指，國內硫磺超過一半是來自進口，中東是全球硫磺生產的重要地區，佔全球產量約四分之一。港口相關業務負責人透露，受戰火影響，硫磺的到港量和庫存與去年同期相比均有明顯降低。南京港、防城港、鎮江港等國內主要硫磺港口庫存均處低位。

　　本輪漲價除受中東局勢影響外，國內供需結構性缺口也是原因之一。供應端，隨著能源結構轉型，作為煉化副產品的硫磺產量將隨油氣消費達峰而下降；需求端，新能源汽車擴張帶動磷酸鐵鋰電池需求增長，進一步加大了供需缺口。

*硫酸價格同步上漲，出口已暫停*

　　《財聯社》指出，作為硫磺的下游產品，硫酸價格同步上漲，從今年1月初每噸約917元漲至5月8日的每噸1950－2100元。磷肥與鈦白粉生產企業的成本大增，每噸硫磺價格上漲100元，下游磷肥的成本每噸就相應增加50元，鈦白粉的成本則每噸增加30-50元。

　　為確保國內春耕生產和關鍵工業領域的原料供應，中國海關總署已自5月1日起暫停硫酸出口，具體恢復時間待定（暫定持續至2026年12月31日），並且沒有提供任何替代方案。其中，普通工業硫酸、冶煉副產硫酸禁止出口；電子級高純硫酸經特批可允許出口。
《經濟通通訊社12日專訊》

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