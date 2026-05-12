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12/05/2026 14:01

【ＡＩ】李想否認理想造芯是燒錢跟風：希望把AI帶進物理世界

　　理想汽車(02015)CEO李想今日在微博發布了理想汽車馬赫M100自研芯片以及超算子板、主板等產品。

　　談到做芯片的原因時，李想表示，「有人覺得我們做芯片是為了做而做，質疑我們燒錢跟風，其實真不是」。李想稱，自研芯片不是為了證明自身技術能力，而是為了讓AI在物理世界能真正跑起來，用自研芯片解決當前供應商技術無法攻克的難題。「不僅要做好自研芯片，還要布局更多底層核心技術」。

　　李想還談到了蘋果公司，稱希望給大家像蘋果一樣的體驗：蘋果為甚麼能做到體驗最好？不只是某一項技術做到最強，而是自研芯片、操作系統、硬件與雲服務，實現全鏈條自主設計、全鏈條自主負責，不能有一點短板。

*李想：AI時代「N項全能」才能成為用戶體驗冠軍*

　　「我們希望把AI帶進物理世界，並給大家像蘋果一樣的體驗。不是做手機、模仿UI設計，而是它軟硬一體的聯合設計能帶來卓越的體驗」。李想強調，「我們同步自研芯片、操作系統、大模型與硬件等，這是面向人工智能時代的全域聯合設計」。

　　李想最後表示，拼單項冠軍的時代已經過去了，AI時代拼的是系統化能力：比拼的是芯片架構、操作系統、模型、編譯器、硬件設計、生產技術的聯合設計能力，做到「N項全能」，才能成為用戶體驗的冠軍。
《經濟通通訊社12日專訊》

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