《中國要聞》工信部倡APEC框架下共建可持續、公平汽車產業生態

據《央視新聞》報道，APEC第43次汽車對話會議今日在上海召開。工業和信息化部相關負責人表示，中國將與各經濟體一道，在APEC框架下共建一個可持續、公平的汽車產業生態，攜手開創汽車產業發展新局面。



工信部裝備工業一司負責人表示，中國正在積極為全球汽車產業轉型貢獻中國力量。在關鍵技術上不斷突破，半固態電池實現裝車應用、15分鐘充電80%的快充技術量產應用。截至目前，累計開放智能網聯汽車測試道路5.7萬多公里，自動駕駛、電動化等領域的示範應用深入開展。在政策體系上，發布智能網聯新能源汽車國家和行業標準237項、立項103項，牽頭制定電動汽車安全、自動駕駛系統等國際標準法規60餘項。



*支持中外企業深化務實合作*



負責人表示，當前，新一輪科技革命和產業變革深入發展，特別是人工智能等前沿技術加速突破，為全球汽車產業轉型升級開闢了新空間。下一步，中國將持續深化國際合作，堅持開放發展，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。



工信部裝備工業一司司長王衛明表示，支持中外企業在技術、標準、投資、貿易等領域深化務實合作。同時，加強與各經濟體在標準法規領域的協調互認，依托APEC等平台，推動技術交流、人才合作與創新成果的全球共享。

《經濟通通訊社12日專訊》