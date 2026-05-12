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12/05/2026 17:44

《提振內房》中指院：上市房企淨利潤均值連續四年為負，惟虧損額有所收窄

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年上市房企營收均值247.7億元，同比降19.7%
▷ 上市房企淨利潤均值連四年負，虧損因債務重組收窄
▷ 房企總資產均值1351.8億元，同比降12.0%

　　中指研究院發布今日發布的「2026中國房地產開發上市公司TOP10研究報告」顯示，2025年，房地產上市公司營收下降近兩成，淨利潤連續四年為負，受債務重組收益影響，行業平均虧損額有所收窄。上市房企營業收入均值為247.7億元(人民幣．下同)，同比下降19.7%，降幅較上年收窄1.4個百分點；淨利潤均值為負18.5億元，連續四年為負，虧損額有所收窄，主要是多家上市房企期內確認了債務重組收益，帶動行業平均虧損額收窄，剔除相關企業，平均虧損額仍在擴大。

*去年上市房企總資產降幅擴大，淨資產降幅收窄*

　　2025年，房地產上市公司總資產規模連續四年負增長，降幅連續擴大。房地產上市公司總資產均值為1351.8億元　，較上年下降12.0%，降幅較上年擴大0.6個百分點。淨資產均值為304.3億元，較上年下降8.7%，降幅較上年收窄3.9個百分點。受年內多家上市公司重組成功影響，淨資產降幅有所收窄。總體來看，上市房企發展普遍遇到困難，仍處於調整優化過程中，資產負債表在收縮。　　

*未出險房企負債率有所上升*

　　報告並提到，2025年，多家上市房企完成債務重組，負債率出現下滑。在銷售低迷、資金淨流出影響下，未出險企業負債率有所上升，長期債務負擔加大，一些央國企亦不能幸免。房地產上市公司現金短債比均值小幅下降，多數上市房企流動性仍偏緊。部分企業剛性兌付壓力較為集中，將進一步壓縮企業現金流騰挪空間，需對公開市場債務到期規模較大的企業給予合理政策支持，幫助企業做好償債、減債工作，以免對行業造成進一步的衝擊。

　　2026中國房地產上市公司綜合實力TOP10依次為：保利發展(滬:600048)、中國海外發展(00688)、華潤置地(01109)、綠城中國(03900)、招商蛇口(深:001979)、龍湖集團(00960)、越秀地產(00123)、建發國際集團(01908)、中國金茂(00817)、金融街(深:000402)。
《經濟通通訊社12日專訊》

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