《提振內房》中指院：上市房企淨利潤均值連續四年為負，惟虧損額有所收窄

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▷ 上市房企淨利潤均值連四年負，虧損因債務重組收窄
▷ 房企總資產均值1351.8億元，同比降12.0%
中指研究院發布今日發布的「2026中國房地產開發上市公司TOP10研究報告」顯示，2025年，房地產上市公司營收下降近兩成，淨利潤連續四年為負，受債務重組收益影響，行業平均虧損額有所收窄。上市房企營業收入均值為247.7億元(人民幣．下同)，同比下降19.7%，降幅較上年收窄1.4個百分點；淨利潤均值為負18.5億元，連續四年為負，虧損額有所收窄，主要是多家上市房企期內確認了債務重組收益，帶動行業平均虧損額收窄，剔除相關企業，平均虧損額仍在擴大。
*去年上市房企總資產降幅擴大，淨資產降幅收窄*
2025年，房地產上市公司總資產規模連續四年負增長，降幅連續擴大。房地產上市公司總資產均值為1351.8億元 ，較上年下降12.0%，降幅較上年擴大0.6個百分點。淨資產均值為304.3億元，較上年下降8.7%，降幅較上年收窄3.9個百分點。受年內多家上市公司重組成功影響，淨資產降幅有所收窄。總體來看，上市房企發展普遍遇到困難，仍處於調整優化過程中，資產負債表在收縮。
*未出險房企負債率有所上升*
報告並提到，2025年，多家上市房企完成債務重組，負債率出現下滑。在銷售低迷、資金淨流出影響下，未出險企業負債率有所上升，長期債務負擔加大，一些央國企亦不能幸免。房地產上市公司現金短債比均值小幅下降，多數上市房企流動性仍偏緊。部分企業剛性兌付壓力較為集中，將進一步壓縮企業現金流騰挪空間，需對公開市場債務到期規模較大的企業給予合理政策支持，幫助企業做好償債、減債工作，以免對行業造成進一步的衝擊。
2026中國房地產上市公司綜合實力TOP10依次為：保利發展(滬:600048)、中國海外發展(00688)、華潤置地(01109)、綠城中國(03900)、招商蛇口(深:001979)、龍湖集團(00960)、越秀地產(00123)、建發國際集團(01908)、中國金茂(00817)、金融街(深:000402)。
《經濟通通訊社12日專訊》
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