《中國要聞》市監總局附條件批准騰訊收購喜馬拉雅股權案，要求作出五項承諾

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騰訊(00700)旗下騰訊音樂(01698)(US.TME)去年6月宣布以約27億美元收購中國最大長音頻平台喜馬拉雅，進一步拓展其內容生態與用戶結構。國家市場監管總局今日發布公告，附加限制性條件批准騰訊控股有限公司（以下簡稱騰訊）收購喜馬拉雅公司股權案。



經審查，市場監管總局認為該案對中國境內在線音頻播放平台市場、網絡音樂播放平台市場競爭可能具有排除、限制競爭效果。為有效減少此項經營者集中可能產生的不利影響，市場監管總局經過全面審查、科學論證，依法對該案作出附條件批准決定，要求騰訊、喜馬拉雅和集中後實體作出五項限制性承諾：



*不得提高服務價格、降低服務水平*



不得提高在線音頻播放平台服務價格、降低服務水平或者附加不合理交易條件；不得降低在線音頻播放平台免費內容及免費熱門內容比例；不得與在線音頻播放平台版權方達成獨家授權，並在規定期限內解除現有獨家授權約定；不得向汽車廠商搭售在線音頻播放平台、網絡音樂播放平台，或者阻礙、限制其採購競爭對手產品；不得限制主播在多個在線音頻播放平台入駐或分發其享有著作權的作品。



經評估，市場監管總局認為該承諾方案可有效減少本集中導致的競爭問題，能夠保障消費者、版權方、主播及汽車廠商等多方主體合法權益，維護相關市場公平競爭秩序，依法於5月11日附加限制性條件批准本案。



市場監管總局表示，將嚴格督促交易雙方有效履行限制性承諾，充分發揮經營者集中審查事前預防作用，切實維護中國在線音頻播放平台市場、網絡音樂播放平台市場公平競爭秩序，保障經營主體、消費者合法權益，防範平台「內捲式」競爭，推動平台企業和平台內經營者、勞動者共贏發展‌。

《經濟通通訊社12日專訊》