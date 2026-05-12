  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

12/05/2026 09:31

《Ａ股行情》滬指高開0.1%，人行重申適度寬鬆取向，未提降準降息

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指今早高開0.1%，報4229.28點
▷ 人行一季度報告重申適度寬鬆，未提降準降息
▷ 人行今日進行5億元逆回購，淨投放5億元

　　中國人民銀行11日發布一季度貨幣政策執行報告，重申「適度寬鬆」政策取向，提出要「靈活運用多種貨幣政策工具」，保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆。和去年四季度報告表述相比，本次未提「降準降息」，分析人士認為這意味著短期內降準降息的明確訊號在消退。滬深股市今早輕微高開，滬綜指高開0.1%，報4229.28點，深成指高開0.34%，創業板指高開0.46%。

　　人行一季度貨幣政策執行報告指出，下階段要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，增強政策前瞻性靈活性針對性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度、節奏和時機，促進經濟穩定增長和物價合理回升。要用好各類結構性貨幣政策工具，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持。有券商評論，「降準降息」字眼淡出視野，意味著短期內降準降息的明確信號在消退。

　　中美元首峰會在即，美國總統特朗普表示非常期待即將開啟的中國之行，並稱中國是「一個令人驚嘆的國家」。美國白宮官員更透露，特朗普已邀請包括特斯拉(US.TSLA)馬斯克、蘋果公司(US.AAPL)庫克、貝萊德集團(US.BLK)和波音公司(US.BA)在內的多家美國大型企業高管，陪同他赴華訪問。

　　另外，人行今日進行5億元(人民幣．下同)7天期逆回購，這是逆回購操作量連續四日降至5億元。公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放5億元。
《經濟通通訊社12日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從中方反制措施，看中美峰會經貿博弈前景

12/05/2026 18:12

大國博弈

說說心理話

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區