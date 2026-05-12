《Ａ股行情》滬指高開0.1%，人行重申適度寬鬆取向，未提降準降息

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中國人民銀行11日發布一季度貨幣政策執行報告，重申「適度寬鬆」政策取向，提出要「靈活運用多種貨幣政策工具」，保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆。和去年四季度報告表述相比，本次未提「降準降息」，分析人士認為這意味著短期內降準降息的明確訊號在消退。滬深股市今早輕微高開，滬綜指高開0.1%，報4229.28點，深成指高開0.34%，創業板指高開0.46%。



人行一季度貨幣政策執行報告指出，下階段要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，增強政策前瞻性靈活性針對性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度、節奏和時機，促進經濟穩定增長和物價合理回升。要用好各類結構性貨幣政策工具，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持。有券商評論，「降準降息」字眼淡出視野，意味著短期內降準降息的明確信號在消退。



中美元首峰會在即，美國總統特朗普表示非常期待即將開啟的中國之行，並稱中國是「一個令人驚嘆的國家」。美國白宮官員更透露，特朗普已邀請包括特斯拉(US.TSLA)馬斯克、蘋果公司(US.AAPL)庫克、貝萊德集團(US.BLK)和波音公司(US.BA)在內的多家美國大型企業高管，陪同他赴華訪問。



另外，人行今日進行5億元(人民幣．下同)7天期逆回購，這是逆回購操作量連續四日降至5億元。公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放5億元。

《經濟通通訊社12日專訊》