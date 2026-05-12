《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.4%守4200，電力、半導體逆市走強

A股市場陷入回調，滬綜指高開低走、半日收跌0.4%，報4208點，深成指軟0.89%，創業板指跌0.37%。滬深兩市半日成交額21704億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1354億元或5.9%；兩市共4046隻個股下跌。從板塊來看，畜牧、軍工、疫苗醫藥概念跌幅居前；而電力股逆市上漲，券商亦表現活躍，半導體股更是連升多日。



多重產業利好持續催化，芯片股再度造好，芯源微(滬:688037)大升12.8%，寒武紀(滬:688256)漲4.9%。科創板史上最大併購案落地，中芯國際(滬:688981)發行股份購買其子公司中芯北方49%股權的交易申請獲上交所審議通過，交易對價高達406億元。惟中芯股價先升後回，上午收低1.9%。



中東局勢反覆，美國總統特朗普稱美伊停火瀕危，伊朗問題料將成北京會談議題。滬深軍工股下跌，航發動力(滬:600893)跌4.8%，國科軍工(滬:688543)挫3.2%。特朗普周一（11日）表示，與伊朗的停火已「命懸一線」，此前他拒絕了德黑蘭對美國和平提議的回應。由於霍爾木茲海峽基本處於關閉狀態，國際油價繼續上漲，早盤A股石油板塊整體收升，中國石油(滬:601857)升1.35%。

《經濟通通訊社12日專訊》