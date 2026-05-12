《Ａ股行情》滬綜指高位下跌0.25%，兩市成交連續五個交易日突破3萬億

市場關注即將登場的中美元首會晤，滬綜指今日盤中一度升至4230點近11年高位後遇獲利回吐，全日收低0.25%報4214.49點，深成指也跌0.47%，創業板指升0.15%。滬深兩市全日成交3.24萬億元(人民幣．下同)，為連續五個交易日超3萬億元，較上個交易日縮量2962億元或8.4%。



美國總統特朗普將於5月13日至15日訪華。官媒《人民日報》今日發表社評文章表示，中美雙方應該多算大帳、多看長遠，讓經貿繼續成為中美關係的「壓艙石」和「推進器」，不斷打開新的合作空間。外媒引述美國官員、分析師等認為，中美可能在元首峰會上就農業問題達成協議，擴大北京對穀物和肉類的採購；但預計不會出現超過去年10月協議承諾的大豆新增採購。



盤面上，光通訊概念逆市走強，通光線纜(深:300265)、石英股份(滬:603688)等多股漲停；電力股全日強勢，華電遼能(滬:600396)升停；英偉達新一代AI芯片即將量產，半導體板塊繼續走高，指數收漲0.9%。另外，雞肉及豬肉股跌幅靠前，華統股份(深:002840)跌停；航空航天、稀土概念均走低。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4948.05 -0.08 上證指數 4214.49 -0.25 14652.70 深證成指 15824.92 -0.47 17773.80 創業板指 3934.88 +0.15 科創50 1723.78 +0.41 B股指數 287.99 +0.41 1.64 深證B指 1159.93 -0.93 1.02

《經濟通通訊社12日專訊》