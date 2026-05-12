  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

12/05/2026 09:55

《Ａ股焦點》京滬高鐵大漲5.7%，部分動車組票價上浮20%

　　京滬高鐵(滬:601816)11日公告，對京滬高速線和合蚌高速線開行的時速300-350km/h、200-250km/h及以下的動車組列車的公布票價上浮20%。

　　京滬高鐵大漲5.7%，報5.16元人民幣；公告稱此次票價優化調整對公司業績的影響具有一定的不確定性，董事會提醒廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇？】習特會本周北京舉行，你認為今次中美雙方最優先想解決的是？特朗普今次訪華最主要目的是？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從中方反制措施，看中美峰會經貿博弈前景

12/05/2026 18:12

大國博弈

美伊談判不過是特朗普的獨角戲

12/05/2026 15:25

中東戰火

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區