《Ａ股焦點》京滬高鐵大漲5.7%，部分動車組票價上浮20%

京滬高鐵(滬:601816)11日公告，對京滬高速線和合蚌高速線開行的時速300-350km/h、200-250km/h及以下的動車組列車的公布票價上浮20%。



京滬高鐵大漲5.7%，報5.16元人民幣；公告稱此次票價優化調整對公司業績的影響具有一定的不確定性，董事會提醒廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

《經濟通通訊社12日專訊》