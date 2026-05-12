《Ａ股焦點》中際旭創股價一度破千，近一年累計漲超970%

光模塊龍頭中際旭創(深:300308)今日高開高走，一度漲超7%，股價高見1008.44元（人民幣．下同），成為繼愛美客(深:300896)之後，創業板歷史上第二隻千元股，也是A股史上第十隻千元股。該股自2025年5月12日以來累計上漲超970%，今年累計漲幅超60%。
中際旭創現時漲幅收窄至5.93%，報995.88元。
《經濟通通訊社12日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
12/05/2026 10:23
光模塊龍頭中際旭創(深:300308)今日高開高走，一度漲超7%，股價高見1008.44元（人民幣．下同），成為繼愛美客(深:300896)之後，創業板歷史上第二隻千元股，也是A股史上第十隻千元股。該股自2025年5月12日以來累計上漲超970%，今年累計漲幅超60%。
中際旭創現時漲幅收窄至5.93%，報995.88元。
《經濟通通訊社12日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N