《Ａ股焦點》中際旭創股價一度破千，近一年累計漲超970%

光模塊龍頭中際旭創(深:300308)今日高開高走，一度漲超7%，股價高見1008.44元（人民幣．下同），成為繼愛美客(深:300896)之後，創業板歷史上第二隻千元股，也是A股史上第十隻千元股。該股自2025年5月12日以來累計上漲超970%，今年累計漲幅超60%。



中際旭創現時漲幅收窄至5.93%，報995.88元。

《經濟通通訊社12日專訊》