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12/05/2026 11:39

【習特會】官媒：期待中美以兩國元首會晤為契機，共同走出正確相處之道

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 官媒呼籲中美以元首會晤推動正確相處之道
▷ 台灣問題定為中美關係不可逾越紅線
▷ 經貿合作被視為兩國關係壓艙石與推進器

　　美國總統特朗普將於明日起國事訪問中國3天，官媒《人民日報》今日發表署名「鍾聲」的評論文章《以大歷史觀把握中美關係發展方向》，稱「期待以中美元首會晤為契機，中美兩國共同走出一條正確相處之道，相互成就，共同繁榮，惠及世界」。

　　文章強調，元首外交始終是中美關係的「指南針」和「定盤星」，對兩國關係發展發揮著不可替代的戰略引領作用。「過去一年多來，習近平主席同特朗普總統多次通話，並在釜山舉行會晤，在關鍵時刻校準了兩國關係航向，注入動力，也向世界傳遞了積極信號」。

*人民日報：讓經貿繼續成為中美關係「壓艙石」和「推進器」*

　　文章重申台灣問題是「中美關係第一條不可逾越的紅線，也是中美關係的最大風險點」，並就新一輪中美經貿磋商表示，「雙方應該多算大帳、多看長遠，讓經貿繼續成為中美關係的『壓艙石』和『推進器』，不斷打開新的合作空間，為兩國和世界的共同繁榮發展創造更多有利條件」。

*環球時報：中美應該也完全有能力不斷拉長合作清單*

　　《環球時報》今日社評《讓中美關係這艘大船平穩前行》則稱，在中方正式確認這次訪問後，相關報道迅速佔據幾乎所有國際主流媒體的頭條位置，「這種關注折射出國際社會對中美關係的高度期待：只有中美關係行穩致遠，世界穩定和發展才有保障」。

　　社評認為，「中美應該也完全有能力不斷『拉長合作清單、壓縮問題清單』」，而「當務之急是要持續不斷解決認知問題，扣好兩國關係『第一粒紐扣』」。社評稱，期待中美元首會晤給兩國和世界帶來更多好消息，「讓2026年成為中美關係走向健康、穩定、可持續發展的一個標誌性年份」。
《經濟通通訊社12日專訊》

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