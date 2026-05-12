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12/05/2026 08:44

萬科(02202)今日償付境內債本息共涉8.64億人民幣

　　萬科企業(02202)(深:000002)公布，2023年度第二期中期票據（23萬科MTN002）本息償付，今日為本息兌付日，本期應償付本息金額為約8.64億元人民幣，包括固定兌付安排，40%本金及相關利息。

　　該集團指，該票據發行餘額20億元人民幣，年息3.1%。根據該中期票據持有人通過本息兌付安排調整的議案，票據本金剩餘60%的本金展期一年，本金票面利率維持不變。
《經濟通通訊社12日專訊》

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