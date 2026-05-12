《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(11日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瀾起科技
|(688008)
|4759.82
|海光信息
|(688041)
|3445.42
|寒武紀
|(688256)
|3202.57
|亨通光電
|(600487)
|3133.73
|兆易創新
|(603986)
|2767.76
|貴州茅台
|(600519)
|2714.24
|工業富聯
|(601138)
|2334.44
|中天科技
|(600522)
|2122.83
|烽火通信
|(600498)
|1512.50
|藥明康德
|(603259)
|1497.60
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|7904.38
|中際旭創
|(300308)
|5771.54
|新易盛
|(300502)
|4543.61
|東山精密
|(002384)
|3086.36
|立訊精密
|(002475)
|2977.00
|北方華創
|(002371)
|2493.53
|勝宏科技
|(300476)
|2447.52
|光迅科技
|(002281)
|2332.84
|天孚通信
|(300394)
|1905.62
|陽光電源
|(300274)
|1868.88
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》
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