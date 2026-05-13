《外資精點》大摩上調中港股市預測，恒指明年中目標28400點

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摩根士丹利上調多個指數預測，當中，明年中恒指目標升至28400點，滬深300目標為5400點，MSCI中國指數看91點。



大摩中國首席股票策略師王瀅表示，出口數據表現佳、人民幣兌美元升值、加上平台公司內捲對盈利拖累近尾聲，均可支持中資股盈利回穩，推動估值出現輕微重估。自4月開始，歐美投資者陸續增持中資股，料相關趨勢持續。



她提到，「國家隊」今年初曾大手減持中資股，現時手持大量現金，當市況波動時，會有足夠彈藥入市維穩，甚或出手增持具有結構性增長潛力的股份。她又建議，如果投資者希望策略性地尋找短期升勢，可觀察北水南下買港股的趨勢，大摩有列出潛在納入、剔出港股通的股份，可讓投資者相應作出策略部署。



短期內大市仍相當波動，大摩指，擾動因素包括首季度盈利未如預期理想、大型IPO即將解禁、美國減息機會降，甚至可能掉頭加息等，股市走勢料在今夏之後轉趨明確。



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《經濟通通訊社13日專訊》