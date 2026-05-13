《駐京專電》習近平同塔吉克總統會談：中塔永遠是攜手發展好夥伴

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國家主席習近平12日下午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塔吉克總統拉赫蒙舉行會談。習近平指出，相互堅定支持是中塔關係的核心要義。無論外部環境如何變化，中塔兩國永遠是守望相助的好鄰居、坦誠互信的好朋友、攜手發展的好夥伴。



雙方簽署《中塔永久睦鄰友好合作條約》，將充分展現兩國高水平政治互信，為中塔世代友好提供堅實保障。中方願同塔方一道，推動構建更加緊密的中塔命運共同體，更好造福兩國人民。



*拓展綠色能源、人工智能等合作*



習近平強調，中方將一如既往支持塔吉克斯坦走符合自身國情的發展道路，支持塔方維護國家獨立、主權和安全。今年是中國「十五五」開局之年，塔方也在全力推進「2030年前國家發展戰略」。雙方要以高質量共建「一帶一路」為主線，深度對接發展戰略，助力各自發展目標。要鞏固經貿合作良好勢頭，挖掘合作潛力，同步提升貿易投資規模和質量；要保障重點項目實施，拓展綠色能源、數字經濟、智慧城市、人工智能等合作，提升科技創新動能；要深化人文交流，打造地方合作新範式，促進兩國人民相知相親；要加強執法安全合作，堅決打擊「三股勢力」，共同維護地區穩定。中方歡迎塔方加入國際調解院，願在聯合國、上海合作組織、中國－中亞機制等框架內加強合作，踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



拉赫蒙表示，雙方今天簽署《塔中永久睦鄰友好合作條約》，標志著兩國關係進入新的歷史階段，將為兩國長期合作開辟新前景。塔方期待同中方加強關鍵礦產、人工智能、科技創新等領域務實合作，便利人員往來，加強教育交流，推動兩國關係取得更大發展。



會談後，兩國元首簽署並發表《中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國永久睦鄰友好合作條約》《中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國關於深化新時代全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》，見證簽署政黨交流、經貿投資、人工智能、綠色礦產、媒體等領域十餘項合作文件。



訪問期間，雙方還簽署了農業、文化、教育、住房建設、檢驗檢疫、市場監督等領域十多項合作文件。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》