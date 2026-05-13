《駐京專電》國資委：在三大方向梯次部署標誌性工程

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▷ 規劃部署產業鏈強基補短、能源資源保障、前瞻產業布局工程
▷ 要求央企與國家規劃對接，推動創新引領及產業升級
國務院國資委黨委日前召開專題會議，研究審議《中央企業「十五五」發展規劃綱要》編制工作，強調準確把握「十五五」規劃編制基本要求，切實提高規劃編制水平，確保中央企業規劃與國家規劃深入對接、協調實施，進一步推動中央企業價值提升、創新引領、產業升級。
會議強調，規劃要進一步突出重點任務，要圍繞打好價值提升攻堅戰，聚焦「五個價值」進一步完善指標體系，更好引導企業樹立和踐行正確政績觀，強化項目牽引，在產業鏈強基補短、能源資源保障、前瞻產業布局等方向梯次部署一批標誌性工程，為高質量發展培育新動能。
*推動中央企業產業體系整體躍升*
要圍繞打好創新引領攻堅戰，強化原始創新、自主創新，緊盯國家戰略需求，取得一批原創性、顛覆性、引領性科技成果，強化科技創新和產業創新深度融合，高質量打造和使用更多中試驗證平台，推動創新聯合體升級提質。要圍繞打好產業升級攻堅戰，聚焦增強核心功能、提升核心競爭力，推動中央企業產業體系整體躍升，一體推進傳統產業轉型升級和新興支柱產業培育，完善國際化經營規劃，更好引導中央企業搶抓全球產業鏈價值鏈重構機遇。
會議認為，《中央企業「十五五」發展規劃綱要》及科技創新、國際化經營兩項重點任務規劃，從總則、路徑、舉措、落實四個方面闡述了國資央企「十五五」時期發展的目標任務，與國家規劃緊密銜接，與國資央企實際深度結合，編制質量較高。後續工作中，要進一步心系「國之大者」，緊緊圍繞到2035年基本實現社會主義現代化目標，找準未來五年國資央企工作的著力點和突破口，確保黨中央、國務院決策部署在國資央企規劃編制實施中不折不扣落到實處。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》
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