《神州頭條》財經報章頭版摘要：國資委三大方向部署標誌性工程

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同塔吉克斯坦總統拉赫蒙會談

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5月12日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塔吉克斯坦總統拉赫蒙舉行會談。習近平指出，中方願同塔方一道，推動構建更加緊密的中塔命運共同體，更好造福兩國人民。



國資委：推動央企產業體系整體躍升

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國務院國資委黨委日前召開專題會議稱，準確把握「十五五」規劃編制基本要求，切實提高規劃編制水平，確保中央企業規劃與國家規劃深入對接、協調實施，進一步推動中央企業價值提升、創新引領、產業升級、改革賦能、黨建提質。



硬科技企業領銜，「A+H」模式升溫，港股IPO「磁吸力」增強

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今年以來，港股IPO發行保持較高熱度。Wind數據顯示，截至5月12日，已有51家企業登陸港交所，融資額超1500億港元，同比增長顯著。其中，硬科技企業成為上市主力，「A+H」兩地上市模式持續升溫。全球主權財富基金等長線資本深度參與認購。





《上海證券報》



習近平同塔吉克斯坦總統拉赫蒙會談

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5月12日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塔吉克斯坦總統拉赫蒙舉行會談。



打好「五大攻堅戰」，在三大方向梯次部署標誌性工程

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中央企業「十五五」規劃編制進入關鍵階段。國務院國資委黨委日前召開專題會議，研究審議《中央企業「十五五」發展規劃綱要》編制工作，明確要謀深謀實打好「五大攻堅戰」，在「產業鏈強基補短」「能源資源保障」「前瞻產業布局」等方向梯次部署標志性工程。



冷靜，才能抓住戰略窗口期

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這一輪存儲芯片價格的暴漲，確實史無前例。但無論是外界預期的「超級周期」，還是所謂的「顛覆周期」，終究跳不開基本的價格規律。在調研中，本報走訪了多家存儲芯片產業的上市公司，受訪者們始終保持著難得的清醒與冷靜。





《證券時報》



習近平同塔吉克斯坦總統拉赫蒙會談

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5月12日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塔吉克斯坦總統拉赫蒙舉行會談。



多地加大存量房收購力度，努力穩定房地產市場

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繼4月28日中央政治局會議明確提出「努力穩定房地產市場」後，多個城市相繼落地樓市新政。證券時報記者梳理發現，蘇州、天津、廣州等地均在樓市新政中明確加大存量商品房收購力度，收購後的用途拓寬至宿捨、人才房、青年公寓、養老公寓等。



向新求變動能充沛，A股傳統產業「老樹發新芽」

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最近披露完成的財報顯示，2025年大批傳統行業上市公司依托自身產業基礎，在智能製造、綠色能源等領域尋找新增量。伴隨研發投入加碼、產線智能化改造、組織架構重構，傳統行業正在跳出原有增長邊界，開啟從規模擴張向創新驅動的深層次轉型升級。