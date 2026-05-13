《鍾之日記》京東績後造好，泡泡瑪特捱沽

5月13日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場等候中美元首會晤，加上港股踏入季績期，投資者觀望氣氛轉濃，港股今早高開22點後倒跌，近午市才收復失地。A股三大指數午後強彈，創業板表現尤佳，京東系績後全線造好，帶動大市回升。恒指最終全日收報26388，升40點或0.2%，主板成交近2778億元。



*滬綜指創業板創新高，兩市成交續高位*



習特會前夕，A股市場全面反彈，滬指收升0.67%報4242.57點創近11年高，創業板指收報4038.33點刷新歷史新高，漲幅2.63%；深成指亦揚1.67%。成交持續高位，滬深全日成交額3.2萬億元人民幣，為連續六個交易日超3萬億元人民幣，較上個交易日微減26億元人民幣。



盤面上，算力硬件概念持續走高，工業富聯(滬:601138)升10%漲停。綠電概念爆發，華電遼能(滬:600396)6天5漲停。下跌方面，豬肉股陷入調整，華統股份(深:002840)下挫9.3%；保險股走低，板塊指數收跌2.6%，中國太保(滬:601601)跌3.98%；另外，房地產、白酒及煤炭股跌幅靠前。



市場持續關注中美元首會談。美國總統特朗普今晚抵達北京開啟訪華行程，周四和周五（14和15日）與中國高層舉行會談。據白宮透露，中美兩國領導人明日上午會談後，計劃於下午參觀天壇。特朗普稱與習近平的會晤將優先討論貿易問題，英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳最後一刻加入隨訪團，暗示H200芯片可能列入峰會議程。至於國務院副總理何立峰今日已經在南韓和美國財政部長貝森特展開會談，為其後在北京舉行的中美元首峰會作最後準備。



*京東系集體造好，首季業績勝預期*



京東集團(09618)昨日公布第一季度業績，收入及盈利均勝預期。受業績帶動，京東今日升8.3%，報128.2元。



京東集團首季收入按年增4.9%至3156.94億元人民幣，勝預期；經調整淨利按年跌42%至73.79億元人民幣，同樣超過預期的53.44億元人民幣。期內商品收入按年升1%，服務收入按年增20.6%。集團整體經營利潤38億元人民幣，按年跌63.8%；經營利潤率1.2%，按年收窄2.3個百分點。



零售業務方面，京東首季錄得經營利潤150億元人民幣，按年升17.2%；零售經營利潤率為5.6%，高於去年同期的4.9%。京東首席執行官許冉表示，零售業務表現穩健，收入增速按季改善。首季家電受國補政策高基數效應拖累，加上手機及電腦自3月起出現廣泛且大幅提價，短期內抑制部分消費需求，預計次季電子及家電商品將階段性承壓，但下半年增速有望回升，全年可實現穩健增長。



外賣業務方面，許冉指出，京東外賣首季保持規模健康，按季實現大幅度減虧，佣金和廣告收入按季增長接近兩倍，面對行業補貼競爭，集團始終保持理性，不斷提升精細化營運與營銷效率。她表示，外賣業務終會步入盈利，公司不視之為獨立業務，將加快釋放外賣的協同價值，帶動整體流量及用戶健康增長。



與此同時，京東系旗下三公司同步宣布股份回購計劃：京東物流(02618)計劃四年內回購最多12億美元股份，京東健康(06618)同樣在四年內回購10億美元，京東工業(07618)則計劃兩年內回購2億美元。三公司今日股價分別收漲7.1%、7.5%及12.8%。



*泡泡瑪特先升後跌，花旗：增長擔憂恐未消*



泡泡瑪特(09992)第一季度整體收益按年增長75%至85%，今日開市後一度上升近5%，之後回落，全日收跌1.2%報160.9元。



泡泡瑪特公布第一季度最新業務狀況，收入按年增長75%至85%，增速較去年放緩。其中，中國收益增長100%至105%，除中國以外亞太增長25%至30%，美洲增長55%至60%，歐洲及其他地區則增長60%至65%。至於中國各渠道收益表現，線下渠道按年增長75%至80%；線上渠道增長150%至155%。



是次公告未披露季度盈利數據。參考集團2025年年報，全年淨利率為35.1%，非國際財務報告準則下經調整淨利率為35.2%，盈利水平維持高位。



花旗發表報告稱，有關數據好於市場此前偏悲觀的預期，但可能仍不足以緩解對其增長可持續性的擔憂，因海外市場的環比下滑。花旗估算，泡泡瑪特一季度集團收入環比下降約16%至19%，其中中國市場增長約6%至9%，海外市場環比降40%。花旗稱自今年第二季度起，在較高的基數之下，海外市場收入壓力恐進一步加大。



內媒報道，泡泡瑪特管理層在電話會上表示，受國際大環境影響，PVC、布料、包裝等原材料價格均出現不同程度上漲，進而推高公司新發產品的生產成本。結合目前採購及生產情況測算，原材料成本按年料上升3至5個百分點，預計公司整體毛利率下降約0.5個百分點。另中東戰爭導致國際油價及航運市場波幅較大，公司頭程海運費、燃油附加費、倉儲成本均有所增加，這些因素會對海外業務毛利率造成影響。



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