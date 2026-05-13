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AH股新聞

13/05/2026 09:35

《中國監管》彭博：中國整頓「發票經濟」，銅貿易逾半現貨交易遭違約或延期

　　在上周舉行的亞洲金屬行業會議上，據《彭博》對逾二十位貿易商開展調研發現，受中國監管部門打擊「發票經濟」涉稅問題影響，中國現貨銅交易量的一半以上遭遇了違約或交割延遲。部分商戶及冶煉廠相關企業無法完成交易。同時，由於金屬無法發貨，庫存成本正在上升。

　　據介紹，發票作為稅務收據，除了用作購買憑證、確保稅務合規的基本功能外，還可以用於獲得融資，從而促進貿易，使得金屬和其他大宗商品在中國保持流通。部分企業會利用同一批不挪動的貨物多次轉手，每轉手一次就新開一張發票，以此套取短期融資，業內稱之為循環開票。

　　中國稅務部門近日組織開展「發票經濟」涉稅問題集中整治，以打擊虛假貿易亂象，整治依靠票據虛增營收、混淆真實消費需求與金融套利操作的灰色模式。本輪整治行動預計持續至7月底。

　　報道引述多位貿易商說法指，此次整頓導致許多實物金屬貿易商無法開展業務，預計中小貿易公司將陷入絕境。資深業內人士、經紀商磐石金融的執行長石成虎表示，一些進口商已經開始擔心，開票額度減少，銅將更難輸入中國。

　　多位貿易商表示，他們正急於尋找變通方案，包括在香港設立新實體。部分企業正在重整帳目，或將重心轉向直接向終端用戶銷售。
《經濟通通訊社13日專訊》

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