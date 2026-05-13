【聚焦數據】廣東首4月出口增11.4%，進口增30.1%

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▷ 出口2.06萬億元增11.4%，進口1.43萬億元增30.1%
▷ 東盟、香港、歐盟為前三大貿易夥伴，進出口均增逾10%
據海關總署廣東分署最新發布的數據，今年前四個月，廣東進出口3.49萬億元（人民幣．下同），比去年同期（下同）增長18.4%。其中，出口2.06萬億元，增長11.4%；進口1.43萬億元，增長30.1%；規模、份額、增量繼續居全國各省市首位。
前四個月，廣東外貿進出口增速較全國快3.5個百分點，佔全國進出口總值的比重較去年同期提升0.6個百分點至21.5%；對同期全國進出口增長的貢獻度達25.8%。
市場多元化趨勢延續。前四個月，東盟、香港、歐盟為廣東前3大貿易夥伴，進出口分別增長10.8%、40.5%、10.4%，均保持兩位數增長。同期，對日本、韓國的進出口增長超三成。
*3D打印機出口增123.3%，進口集成電路增近四成*
出口方面，高新技術、高附加值機電產品增勢強勁。前四個月，廣東出口機電產品1.45萬億元，增長15.7%，佔廣東出口總值的比重較去年同期提升2.6個百分點至70.4%。其中，3D打印機、數碼相機、鋰離子蓄電池、無人機等高新技術產品分別增長123.3%、74.7%、53.9%、34.2%。
進口方面，前四個月，廣東進口機電產品9559.6億元，增長24.9%，佔廣東進口總值的67.1%。其中，進口集成電路5416.2億元，增長37.7%；進口電腦零附件1069億元，增長3.1倍。同期，進口食用植物油、牛肉、食用水產品、乳品等優質生活用品分別增長149%、72.3%、10.9%、10.8%。
《經濟通通訊社13日專訊》
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