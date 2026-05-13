【ＡＩ】百度慧播星升級為數字人平台「百度一鏡」，DuMate移動端App同步亮相

Create 2026百度AI開發者大會今起一連兩天在北京舉行，百度(09888)創始人李彥宏宣布，百度慧播星升級為「百度一鏡」，成為全球首個全場景多智能體數字人平台。



據介紹，該產品從主要應用於直播帶貨場景的數字人，升級為以數字人為特色，包含直播、視頻、實時互動等多形態的「全場景數字人平台」，並可生成幾分鐘乃至數小時的高互動內容。一鏡海外版同步推出，助力中國企業出海。



李彥宏表示，「數字人就是『看得見』的智能體」，未來很多場景下，人們調用智能體、管理任務、獲得服務，很可能不是面對一個聊天框，而是面對一個數字人」。



一鏡海外版同步推出，助力中國企業出海，讓全球創作者能更高效地做出有質量、有商業價值的內容。



*DuMate推移動端App，內置百度AI生態*



此外，百度搭子DuMate全新推出移動端App，只需一句話指令，就能實現從「想法」到「結果」自動執行。據了解，該產品自MVP（Minimum Viable Product，最簡可行產品）版本發布以來快速迭代，現在已可以勝任多種複雜工作。DuMate將百度AI搜索、秒噠、伐謀、百科等核心產品能力集成為可隨時調用的內置技能，同時強化長程任務執行與主動決策能力，希望成為用戶進入Agent世界的統一入口。



據悉，DuMate移動端App實現了與PC端的遠程實時互通，可隨時隨地發起任務，真正實現 7x24小時AI助手陪伴，PC端與移動端數據、任務狀態實時同步。



*秒噠App及企業版上線，代碼智能體讓日拋型軟件變得合理*



大會同時發布代碼智能體秒噠App及企業版。李彥宏稱，秒噠這樣的代碼智能體，讓軟件行業正被重新定義，「一次性軟件」或者說「日拋型軟件」變得合理，而「這個市場很可能會被放大10倍」。



據悉，秒噠App本身90%的代碼由秒噠智能體自動生成。截止目前，秒噠生成的應用已累計服務用戶超1000萬，應用價值達50億元人民幣。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》