【車企血戰】麥肯錫：逾兩成車主對「價格戰」反感，中國車市重回品牌競爭

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麥肯錫最新發布的《2026中國汽車消費者洞察》顯示，在過去一年內購車的消費者中，對「價格戰」持消極態度的比例為22.2%，已超過持積極態度的比例16.5%，淨負面感受達到5.7%。



與之形成對比的是，由技術迭代和配置升級帶來的淨積極影響高達20.7%，較上年的10.8%接近翻倍。麥肯錫中國區汽車諮詢業務負責人管鳴宇據此總結稱，價值競爭的效益是價格競爭的七倍。



麥肯錫全球董事合夥人方寅亮也指出，調研中約20%的消費者表示「價格戰」刺激了購車意願，但另有近20%的消費者因此推遲了決策。兩相抵消之後，價格競爭的淨刺激效益已極為有限。他還表示，價格段越高，消費者對「價格戰」的消極反應越強，「剛提車就降價」的顧慮正轉化為真實購車阻力，車企應從價格競爭轉向價值競爭。



*品牌重要性躍升，有望成購車第一大因素*



報告還顯示，在電動汽車的關鍵購買因素中，「品牌」從長期徘徊的第五位躍升至第二位，僅次於「續航里程及充電時長」，明年有望成為電動車消費者的第一大購買因素。



麥肯錫判斷，中國汽車市場的分化正在加速，持續數年的品牌淘汰賽才剛剛進入中段。市佔率超過2%的品牌持續擴大優勢，而低於0.5%的品牌生存空間進一步被壓縮。2021年至2025年間，中國市場有25家新品牌進入，19家退出，但市場集中度尚未固化。麥肯錫預計，未來中國乘用車市場的品牌結構或穩定在70比30的中資與外資格局。

《經濟通通訊社13日專訊》