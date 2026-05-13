《經濟時評》大摩：AI短期衝擊中國就業，長期有望提升GDP

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

外電報道，摩根士丹利發表最新研究報告指出，人工智能在中國快速擴散，短期可能對就業市場形成壓力。



報告稱，雖然中國整體暴露於AI替代風險的崗位比例低於美國，但在企業盈利起點相對偏弱的背景下，未來兩到三年，崗位被替代的速度可能快於新職位創造，形成「技術升級先傷就業、後拉生產率」的過渡期壓力。政策層面的緩衝措施預計將在今年晚些時候加碼，但可能只能起到部分對沖作用，因為北京在勞動密集型服務業上可能會更加謹慎，同時允許人工智能在較高端的認知型崗位上更快落地，以維持中國在生成式人工智能領域的競爭力。



*2035年中國潛在GDP水平有AI較沒AI或高3.5個百分點*



長期來看，大摩估算，未來十年AI可累計對中國全要素生產率增長貢獻約3個百分點，並使中國2035年潛在國內生產毛額(GDP)水準較未採用AI的情境高出3.5個百分點。市場人士表示，這代表AI對中國經濟的影響並非單純利多或利空，而是一場時間錯位的結構調整：短期可能壓抑就業與消費信心，中期則透過資本開支、企業效率提升與生產率改善，部分抵消人口老齡化對潛在增長的拖累。



報告預計，中國全部就業中，約12%屬於「中高或高AI強度行業」，低於美國約30%的佔比；低AI強度崗位在中國就業中佔比約38%，也高於美國約15%，顯示中國勞動市場雖受AI衝擊比例較低，但結構轉換壓力仍不可忽視。

《經濟通通訊社13日專訊》