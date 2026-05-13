  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

13/05/2026 14:51

《經濟時評》大摩：AI短期衝擊中國就業，長期有望提升GDP

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 摩根士丹利報告指AI短期衝擊中國就業
▷ 中國12%就業屬中高AI強度行業，低於美國30%
▷ 估2035年中國潛在GDP因AI高3.5個百分點

　　外電報道，摩根士丹利發表最新研究報告指出，人工智能在中國快速擴散，短期可能對就業市場形成壓力。

　　報告稱，雖然中國整體暴露於AI替代風險的崗位比例低於美國，但在企業盈利起點相對偏弱的背景下，未來兩到三年，崗位被替代的速度可能快於新職位創造，形成「技術升級先傷就業、後拉生產率」的過渡期壓力。政策層面的緩衝措施預計將在今年晚些時候加碼，但可能只能起到部分對沖作用，因為北京在勞動密集型服務業上可能會更加謹慎，同時允許人工智能在較高端的認知型崗位上更快落地，以維持中國在生成式人工智能領域的競爭力。

*2035年中國潛在GDP水平有AI較沒AI或高3.5個百分點*

　　長期來看，大摩估算，未來十年AI可累計對中國全要素生產率增長貢獻約3個百分點，並使中國2035年潛在國內生產毛額(GDP)水準較未採用AI的情境高出3.5個百分點。市場人士表示，這代表AI對中國經濟的影響並非單純利多或利空，而是一場時間錯位的結構調整：短期可能壓抑就業與消費信心，中期則透過資本開支、企業效率提升與生產率改善，部分抵消人口老齡化對潛在增長的拖累。

　　報告預計，中國全部就業中，約12%屬於「中高或高AI強度行業」，低於美國約30%的佔比；低AI強度崗位在中國就業中佔比約38%，也高於美國約15%，顯示中國勞動市場雖受AI衝擊比例較低，但結構轉換壓力仍不可忽視。
《經濟通通訊社13日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

再見UFO——美國解密不明異常現象檔案玄機

13/05/2026 16:27

大國博弈

說說心理話

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區