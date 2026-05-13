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AH股新聞

13/05/2026 11:19

《兩岸關係》上海首批遊客金門馬祖遊已成行，多家滬企與金門旅遊業者達成合作意向

　　據《新華社》報道，金門縣政府副縣長陳祥麟昨日在上海舉辦的「滬動金門．精彩萬分」金門觀光旅遊推介會上介紹，首批上海遊客已於5月11日抵達金門。推介會並發布了「金門真香」系列主題旅遊線路，現場多家上海文旅企業與金門旅遊業者達成合作意向，明確將在客源互送、線路共建、聯合推廣等方面深化聯動。

　　上海市文化和旅遊局此前發布公告稱，今年4月29日起上海居民可通過上海市、福建省具備相關資質的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊。據了解，此次首批分赴金門、馬祖的團隊遊客由上航旅遊集團組織。

*國台辦促盡快解除人為障礙，推動兩岸旅遊早日復常*

　　在國台辦今日舉行的例行記者會上，發言人張晗就恢復開放兩岸觀光旅遊問題回應稱，大陸方面始終積極推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，率先推出一系列便利措施，展現了誠意和善意。島內旅遊業界多次呼籲民進黨當局順應民意，盡快解除對兩岸旅遊交流的限制。民進黨當局應正視島內業界呼聲和民眾需求，摒棄政治操弄，盡快解除人為障礙，推動兩岸旅遊交流早日恢復正常。
《經濟通通訊社13日專訊》

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