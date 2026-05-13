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AH股新聞

13/05/2026 11:46

【聚焦數據】前4月粵港澳大灣區內地9市出口增11.4%，進口增30.4%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 粵港澳大灣區內地9市前4月進出口總值3.37萬億元
▷ 出口2萬億元增11.4%，進口1.37萬億元增30.4%
▷ 東盟、香港、歐盟為前三大貿易夥伴

　　據海關統計，今年前4個月，粵港澳大灣區內地9市進出口3.37萬億元(人民幣．下同)，同比增長18.4%，佔全國進出口總值的比重較去年同期提升0.6個百分點至20.7%，對全國增長的貢獻度達24.9%。其中，出口2萬億元，增長11.4%；進口1.37億元，增長30.4%。單4月，大灣區內地9市進出口9118.6億元，增長15.3%，今年以來保持連續4個月兩位數增長。

*外商投資企業進出口增長12.4%*

　　前4個月，大灣區內地9市民營企業進出口2.26萬億元，增長24.2%，佔67.1%，對同期大灣區內地9市整體進出口增長的貢獻度達84%。外商投資企業延續增長趨勢，進出口1萬億元，增長12.4%，佔29.8%。

　　前4個月，東盟、香港、歐盟為大灣區內地9市前三大貿易夥伴，對其進出口分別增長10%、41.1%、10.1%。同期，對日本、韓國進出口增長超3成，達35.2%、30.9%。此外，對澳大利亞、中亞5國、印度、非洲等國家或地區增速也保持較快增長，分別增長60.3%、18.6%、18.5%、17.2%。

*進口電腦零附件增長3.1倍*

　　前4個月，大灣區內地9市出口機電產品1.43萬億元，增長15.8%，佔其出口總值的71.5%，較去年同期提升2.7個百分點。其中，電子元件、電工器材、電腦及其零部件等傳統主要出口商品分別增長34.4%、30%、10.9%；3D打印機、數字照相機、「新三樣」、無人機等新增長點出口實現更快增長，分別增長123.3%、75%、37.4%、34.1%。同期，勞動密集型產品保持增長，出口2257.4億元，增長9.2%，佔11.3%。

　　前4個月，大灣區內地9市進口電腦零附件、集成電路、金屬礦及礦砂、未鍛軋銅及銅材等生產原料快速增長，分別增長3.1倍、38.1%、35.3%、30.9%。同期，食用植物油、牛肉、乳品、食用水產品等生活消費品進口需求旺盛，分別增長149.4%、72.4%、10.5%、9.1%。
《經濟通通訊社13日專訊》

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