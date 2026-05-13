盒馬「超盒算NB」首次進京傳6月多店同開，與美團「快樂猴」展開折扣超市攻防戰

據《北京商報》報道，盒馬折扣業態「超盒算NB」門店將在北京多店同開，入駐朝陽望京、昌平回龍觀等地的商場。據部分知情人士透露，北京多家超盒算NB新店預計6月中下旬同步開業。



報道指，盒馬此次殺回北京，也是為防守將在京開出近10家「快樂猴」超市的美團。據大眾點評信息，目前快樂猴超市在北京、河北燕郊分別開出8家、2家門店，還有1家位於平谷國泰百貨的新店即將開業，而且北京門店均在美團上線了團購，吸引線上用戶到店消費。資深零售人士表示，「盒馬很難對美團激進擴張北方市場的情形放任不管，畢竟好的點位還是需要搶的」。



報道介紹，以江浙滬為代表的長三角市場是超盒算NB的基本盤，也是互聯網大廠折扣業態炮火最集中的區域。去年8月底，超盒算NB曾在一天內開出17家門店，隨著美團於同月在杭州開出第一家快樂猴超市，並逐步向寧波、紹興等城市滲透，盒馬與美團的區域較量正式拉開帷幕。



目前快樂猴超市在浙江已經開出10家門店，還有4家門店尚未開業。為應對美團的進攻，盒馬繼續鞏固長三角優勢，今年4月在江蘇徐州新增3家超盒算NB門店，同時以上海為中心，向浙江、江蘇、安徽市場擴容，今年將開出共11家新店。



在華南市場，盒馬與美團也緊咬不放。今年1月超盒算NB進入東莞、深圳，快樂猴4月就挺進了佛山和廣州。2025年底，超盒算NB門店數量已突破400家，並會在今年加速拓店。



京東在布局折扣超市業態上沒有如此激進，主要在北京門頭溝、安徽宿州、江蘇宿遷等地設有門店，未大規模切入城市的核心區。



*分析：超盒算NB最大挑戰為從頭搭建本地供應鏈*



報道引述百聯諮詢創始人、零售電商行業專家莊帥指出，「超盒算NB這次進北京，確實會讓硬折扣賽道更熱鬧」，但超盒算NB想攪動美團快樂猴、物美超值、京東折扣超市這些先入為主的玩家格局並不容易，最大的挑戰在於本地供應鏈要從頭搭建，用戶習慣也需要培養，而且目前門店數量太少，很難形成足夠的覆蓋。



莊帥認為，「在現有的消費背景下，硬折扣超市要想做到極致低價的同時還不犧牲品質，就得靠精簡品類、直接從源頭拿貨、把運營成本壓到最低來擠出價格空間，再用嚴格的品控和自有品牌把守住品質底線」。

《經濟通通訊社13日專訊》