《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.09%，電力、培育鑽石表現強勢

滬深股市今早集體低開，盤中電力股強力拉漲，帶動A股三大指數翻紅，滬綜指半日微升0.09%報4218.22點，深成指升0.36%，創業板指揚0.3%；滬深兩市半日成交額19719億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1985億元或9%。



從板塊來看，電力、電網、綠電概念全面爆發，成分股掀漲停潮，華電遼能(滬:600396)6天5漲停，大唐發電(滬:601991)六連升停。摩根士丹利最新報告指出，受Token需求飆升350%的推動，超大規模雲服務商的2026年資本支出預測從4500億美元大幅上調至8000億美元。大摩預計數據中心將面臨55GW的電力缺口。



另外，國家政策明確「算電協同」路線圖。四部門近日聯合印發《關於促進人工智能與能源雙向賦能的行動方案》，強調加速「算電協同」建設。國家能源局表示，已在內蒙古、甘肅等新能源富集地區開展綠電直連等試點，為「十五五」算電協同的規模化發展奠定基礎。



至於培育鑽石概念上午也大漲3.4%，算力租賃表現活躍，PCB概念反覆走強。下跌方面，雞豬畜牧股繼續走軟，保險、鋰礦概念震盪調整。

《經濟通通訊社13日專訊》