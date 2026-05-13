《Ａ股行情》滬指收升0.67%創近11年高，創業板刷新歷史新高

習特會前夕，A股市場全面反彈，滬指收升0.67%報4242.57點創近11年高，創業板指收報4038.33點刷新歷史新高，漲幅2.63%；深成指亦揚1.67%。成交持續高位，滬深全日成交額3.2萬億元(人民幣．下同)，為連續六個交易日超3萬億元，較上個交易日微減26億元。



盤面上，算力硬件概念持續走高，工業富聯(滬:601138)升10%漲停。綠電概念爆發，華電遼能(滬:600396)6天5漲停。下跌方面，豬肉股陷入調整，華統股份(深:002840)下挫9.3%；保險股走低，板塊指數收跌2.6%，中國太保(滬:601601)跌3.98%；另外，房地產、白酒及煤炭股跌幅靠前。



市場持續關注中美元首會談。美國總統特朗普今晚抵達北京開啟訪華行程，周四和周五（14和15日）與中國高層舉行會談。據白宮透露，中美兩國領導人明日上午會談後，計劃於下午參觀天壇。特朗普稱與習近平的會晤將優先討論貿易問題，英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳最後一刻加入隨訪團，暗示H200芯片可能列入峰會議程。至於國務院副總理何立峰今日已經在南韓和美國財政部長貝森特展開會談，為其後在北京舉行的中美元首峰會作最後準備。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4998.34 +1.02 上證指數 4242.57 +0.67 14474.60 深證成指 16089.75 +1.67 17925.50 創業板指 4038.33 +2.63 科創50 1770.15 +2.69 B股指數 290.14 +0.75 2.08 深證B指 1148.42 -0.99 1.02

《經濟通通訊社13日專訊》