《Ａ股焦點》藍思科技A漲3.3%，汽車玻璃已批量供貨，訂單充足

藍思科技(06613)(深:300433)12日在業績說明會上表示，公司汽車玻璃已對客戶批量供貨，訂單充足，星沙工廠的首條年產35萬套產線已投產交付。公司同步對接海內外20餘家車企，隨著下半年3條新產線投產，將持續拓展擋風、天幕玻璃、電致變色等多功能車窗玻璃，持續提升單車價值鏈與盈利能力。
藍思科技A早盤漲3.3%，報31.49元人民幣。
《經濟通通訊社13日專訊》
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13/05/2026 10:48
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